Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Katma değerden bahsediyorsak katma değer burada"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VRV Üretim Tesisi açılışına katıldı. (2)

"Üretiminin yüzde 70'i ihraç edilecek olan bu tesis, DAİKİN Türkiye'nin ihracatını da 100 milyon avro artırmış olacak"

"13 milyon liralık makine teçhizat yatırımı, yıllık 100 milyon avroluk ihracat. İşte katma değerden bahsediyorsak katma değer burada"

"2025 yılında DAİKİN Türkiye'nin ihracat hedefi 500 milyon avro. Bu gerçekten çok ciddi bir hedef"