Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a... - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik."

Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:04 Kaynak: AA

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