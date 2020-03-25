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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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