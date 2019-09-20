Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz."
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