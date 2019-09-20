Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel...

11 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz."

Mustafa Varank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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