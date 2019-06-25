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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.
Varank, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da, ülkedeki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nde incelemelerde bulundu ve dua etti.
Eşi Esra Varank ile türbeyi ziyaret eden Bakan Varank'a, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat ve Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat Gökhan Karakuş da eşlik etti.
Gül Baba
Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.
Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.
Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:12 Kaynak: AA
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