Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan'da
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:54 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan
Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile bir araya geldi.
"Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı"na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Varank, Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile görüştü.
Bakanlık binasında gerçekleşen görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
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