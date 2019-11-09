Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Malatya'da
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Malatya'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Malatya'da

7 saat önce

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da bir dizi temaslarda bulundu.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da bir dizi temaslarda bulundu.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" istişare ve değerlendirme toplantısına katılması

Toplantıya katılanlardan görüntüler

Bakan Varank'ın Malatya Büyükşehir Belediyesi Lisanslı Depo Tesisi Temel Atma törenine katılması

Açılışın ardından 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaası devam eden Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposunu incelemesi ve OSB'de inceleme yapt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da

MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da bir dizi temaslarda bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Varank, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Lisanslı Depo Tesisi Temel Atma törenine katıldı.

Varank, açılışın ardından 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaası devam eden Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposunu inceledi ve OSB'de inceleme yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Malatya'da

Mustafa Varank, Malatya, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:31 Kaynak: AA
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