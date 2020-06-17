Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye... - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mayıstan itibaren Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı"
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17.06.2020 16:56:44. #1.13#
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