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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz desteğinden yararlanamıyorlardı. Aldığımız yeni kararla bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:19 Kaynak: İHA
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