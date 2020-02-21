Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test...

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak."

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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