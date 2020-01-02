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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu."
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