Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu. - ANKARA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Market poşetleri yeni yılda 30 kuruşa satılacak
Asgari ücrete yapılan zam sonrası kıdem tazminatına da yüzde 15 zam yapıldı Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir ORC Araştırma: AK Parti 2018 genel seçimlere kıyasla yüzde 11 oy kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:17 "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellere yoğun ilgi - Son Dakika
17:16 Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika
17:16 Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği - Son Dakika
17:16 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
17:16 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:20:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]