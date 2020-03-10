Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:24 Kaynak: DHA
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