Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine... - Son Dakika

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:24 Kaynak: DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine katıldı
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