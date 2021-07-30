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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, orman yangınlarında zarar görenlerin yaralarının sarılacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, orman yangınlarında zarar görenlerin yaralarının sarılacağını açıkladı Açıklaması

30.07.2021 16:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, orman yangınlarında zarar görenlerin yaralarının sarılacağını açıkladı Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, orman yangılarını söndürme çalışmalarına ilişkin "Emin olun, ormancı kardeşlerimiz, canları pahasına bu mücadeleyi gerçekleştiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, orman yangılarını söndürme çalışmalarına ilişkin "Emin olun, ormancı kardeşlerimiz, canları pahasına bu mücadeleyi gerçekleştiriyor. Oturduğu yerden ne konuyu biliyor, ne hayatında bu işlerde bir şeyler yapmış, ne havacılığı biliyor. Hiçbir fikri olmayan insanların yorumlarıyla insanların moralini bozmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bu süreci de çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız ve yangınları söndüreceğiz." dedi.

Varank, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Bilecik'in tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, konumuyla ve sanayisiyle Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayan önemli bir kent olduğunu söyledi.

Bilecik'in potansiyelini daha fazla ortaya koyacak hizmetler için çalıştıklarını belirten Varank, "Bugün öncelikle Kalkınma Ajansının destekleriyle yaptığımız projelerin açılışını gerçekleştirdik. Osmaneli Belediyesi ile yaptığımız girişimcilikle alakalı projelerin hepsi aslında Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin yapmak istediği, istihdam oluşturan, ekonomi üreten, insan hayatına dokunmasını istedikleri projeler. Böyle bir şuurun Bilecik'te, AK Parti belediyeciliğinde olması, Cumhur İttifakı'nın da bu şuurdan faydalanarak icraatlar yapıyor olması, aslında ne kadar vizyoner olduğumuzu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Varank, Bilecik'in bir sanayi kenti olduğuna işaret ederek, "Buradaki sanayinin ihtiyaçlarıyla, genişleme alanlarıyla ilgili hususlarda biz bakanlık olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Yeter ki yerelde bir karar verilsin. Biz Ankara'dan Bilecik'in planlamasını yapamayız. Bilecik'in neye ihtiyacı varsa, hangi organize sanayi bölgesinin genişlemesi gerekiyorsa biz bunlarla ilgili gerekli adımları atarız. Bu şehrin daha çok istihdama ihtiyacı var, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı vermesi lazım. Şehrimizle ilgili bütün bu süreçleri gerek bakan arkadaşlarımız gerek biz takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Yangında zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla çok kolay bir bölgede hayatını sürdürmediğini dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Maalesef bir yangın felaketiyle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü Akdeniz iklimi, oldukça bu senenin kurak geçmesiyle birlikte biraz da şaibeli bir şekilde birden fazla yangının bir anda çıkmasıyla bu sıkıntılı işlerle mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Tabii vefat eden vatandaşlar var. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Şunun bilincinde olmamız lazım, hükümetimiz, bütün bakan arkadaşlarımız, bu tip olaylarda, olağanüstü durumlarda, felaketlerde, emin olun insanüstü bir performansla, gayretle mücadele ediyor, işlerinin başında işi takip ediyorlar. Gerek sel felaketinde gerek diğer felaketlerde, şimdi yangınla mücadelede, dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa, bu işin en son teknolojisi, en son alet edevatı, en son tekniği neyse biz bunları uygulayarak, mücadelemizi sürdürüyoruz."

Varank, herkesin her şeyin uzmanı olmasının Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri olduğunu, sosyal medyada herkesin her konuda bir yorum yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti, hem en son teknolojiye, imkanlara hem de ihtiyaç olduğunda bunların yenilerini alabilecek güce, ekonomiye sahip. Bu alanlarda hiçbir endişeniz olmasın. 'Uçak sayısı şu kadarmış, şu şöyle yapmış' diyenlere lütfen aldırış etmeyin. Bu zamanlar, dayanışma göstermemiz gereken zamanlar. Biz, onları nasıl desteklediğimizi gösterelim. Emin olun, ormancı kardeşlerimiz, canları pahasına bu mücadeleyi gerçekleştiriyor. Oturduğu yerden ne konuyu biliyor, ne hayatında bu işlerde bir şeyler yapmış, ne havacılığı biliyor. Hiçbir fikri olmayan insanların yorumlarıyla insanların moralini bozmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bu süreci de çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız ve yangınları söndüreceğiz. Arkasından da oradaki bütün vatandaşların sıkıntıları neyse yaralarını hükümet olarak saracağız. Daha önce depremde, selde nasıl yaptıysak yangında da zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun. Onların bütün sıkıntılarını, yaralarını hükümetimiz saracak."

"2001 yılından beri canla, başla çalışmaya devam ediyoruz"

Ülke yönetimi ve kriz yönetimi konusunda büyük fedakarlıkla çalıştıklarını ifade eden Varank, "Muhalefetin şu anda odaklandığı tek alan var, 'Biz nasıl bu iktidarı deviririz' Önümüzdeki dönemde Türkiye'de ne olur, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir vizyonu varmış, yokmuş bunlarla ilgili muhalefetin hiçbir derdi yok. Onları derdi, 'Biz bu gemiyi batıralım, gemiyi batırırsak belki iktidardan kurtuluruz' bu anlayışla siyaset yapılmaz. Bizim AK Parti iktidarları olarak yapmaya çalıştığımız iş, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek. Bunun için de 2001 yılından beri canla, başla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin her yanına yatırımlar götürmeye çalıştıklarını vurgulayan Varank, Türkiye'nin gelişmesi için ekonomi, milli gelir ve kalkınma alanında çalışmalar yaptıklarını, bunları yaparken güvendikleri en önemli hususlardan birinin de AK Parti teşkilatları olduğunu dile getirdi.

Varank, 2023 ve 2024 seçimlerinde bugüne kadar yaşadıklarının çok daha başkalarıyla sınanacaklarını belirterek, "Biz yılmayacağız çünkü bizim sevdamız Türkiye. Bizim liderimizin siyaset anlayışında Türkiye sevdası var." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bir gazetecinin TOGG'un son durumuyla ilgili sorusu üzerine de çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini, 2022'nin sonunda araçların seri üretime hazır hale gelmesi planında bir değişiklik olmadığını söyledi. Varank, fabrika inşaatının son sürat sürdüğünü, 2023 yılında satışların da başlaması gerektiğini beklediklerini kaydetti.

Mustafa Varank, AK Parti, Bilecik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, orman yangınlarında zarar görenlerin yaralarının sarılacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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