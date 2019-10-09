Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.
32 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:00 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar."
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