Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.

32 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu operasyonu başarıyla uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar."

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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