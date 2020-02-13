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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık
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