Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?" - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?"

19.03.2022 14:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (3)

"Bakıyorsunuz bir tanesi çıkmış diyor ki, 'Siz İstanbullularla İzmirlileri birleştirmek için mi bu köprüleri yapıyorsunuz.' Gerçekten biz bu zihniyeti anlamakta zorlanıyoruz"

"Bu kişiler bir de bu ülkenin yönetimine talip olmaya kalkıyorlar. Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?

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Mustafa Varank, Açılış Töreni, Milli, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız?" - Son Dakika
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