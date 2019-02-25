Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Şunun Müjdesini Veriyorum; Arkadaşlarımız Resimleri Yolladılar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Şunun Müjdesini Veriyorum; Arkadaşlarımız Resimleri Yolladılar.

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:02 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel
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