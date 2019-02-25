Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Şunun Müjdesini Veriyorum; Arkadaşlarımız Resimleri Yolladılar.
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank: "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:02 Kaynak: AA
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