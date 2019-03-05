Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Anadolu Üniversitesine Ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.



Yunus Emre Kampüsü'nde yer alan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı'nı (ATAP) gezen Bakan Varank, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Harun Karacan ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da yer aldı.



Bakan Varank, ATAP'te yer alan 35 firmanın çalışmalarına dair değerlendirmede bulunarak ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. ATAP'ta yer alan MOBGE, UMAY Müze ve Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'na da uğrayan Bakan Varank firmaların çalışmalarını inceledi. Çalışanlar ile sohbet eden Mustafa Varank, ATAP'ın sağladığı imkanlar hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

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