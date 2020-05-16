Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması: "Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci üretim üssüyüz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşyanın Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Üretim hacmi, ciro, katma değere ve ihracata...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması:

" Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci üretim üssüyüz"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşyanın Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Üretim hacmi, ciro, katma değere ve ihracata katkısıyla ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynuyor. Mükemmele yakın işleyen tedarik zincirleri sayesinde; Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci üretim üssüyüz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Sektörün teşvik sisteminde ayrıcalıklı konuma sahip olduğunu kaydeden Bakan Varank, "2012'den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık. Beyaz eşyada sahip olduğumuz küresel üstünlüğü, pazar payımızı kaybetmemek çok önemli." ifadesini kullandı. Brexit sürecini yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Varank, "Sektörün Birleşik Krallık pazarında negatif etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımızla eşgüdüm içindeyiz. Sektörün Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine dahil edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Varank, salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımlarının olmadığının altını çizdi. İlk günden itibaren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yerinde ve zamanında adımlar attıklarını kaydeden Varank, konuşmasında şunları söyledi:

"Beyaz eşya, Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden bir tanesi. Üretim hacminiz, cironuz, katma değere ve ihracata katkınızla ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynuyorsunuz. Mükemmele yakın işleyen tedarik zincirleriniz sayesinde; Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci üretim üssüyüz. Ar-Ge'ye verdiğiniz önem, patent sayılarında da kendini gösteriyor. Türkiye'de en fazla patent sayısına sahip sektör beyaz eşya sektörü.Salgının seyri ve sizlerden de gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımımız olmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile; ihracat taahhüdü olan ya da faaliyetini durdurduğunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışabilmesini sağladık. Bununla birlikte istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik politikaları hayata geçirdik. Sizleri ve emekçilerimizi mağdur etmemek adına, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını kolaylaştırdık. Finansa erişim alanında kamu bankalarımız sektör ayrımı olmaksızın İŞ'e devam kredileri açtı ve finansman destekleriyle esnafımızın yanında durdu. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Otomotiv ve tekstil sektörlerinden, normalleşmeye geçişle ilgili olumlu sinyaller alıyoruz. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor.Yeni normale en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Bu noktada alınması gereken önlemlerde size yol göstermesi için bir kılavuz hazırladık. TSE'nin hazırladığı bu rehber dokümana ilişkin son olarak Bilim Kurulunun raporunu bekliyoruz. Kılavuzda; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili yapılması gereken her şeye yer verdik. Kılavuzu baz alarak bir kontrol listesi de oluşturduk. Bu listeden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacağız. Herhangi bir kuruluş bize başvurup, belge almak istiyorum, işletmemi tescil etmek istiyorum derse, yerinde denetimler sonrasında uygun olanları TSE'den belgelendireceğiz. Temiz üretimin, enfeksiyona karşı tedbirlerin dünya ticaretinde çok önemli bir hale geleceğini biliyoruz. Attığımız bu adımla yeni döneme şimdiden hazırlığımızı yapmış oluyoruz.Üretimde dışarıya bağımlılık azaldıkça, dış şoklara karşı daha dirençli oluyorsunuz. Yerli yoğun bakım solunum cihazıyla da gördük ki, isteyince ülke olarak her şeyi başarabiliriz. Sadece zor zamanlarda değil, hayatın normal akışında da alışılmışın dışında davranmak, kalıpları kırmak, icat çıkarmak gerekiyor. Beyaz eşya sektörü, teşvik sistemimizde ayrıcalıklı bir konuma sahip. 2012'den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık. Beyaz eşyada sahip olduğumuz küresel üstünlüğü, pazar payımızı kaybetmemek çok önemli.Avrupa Birliğinde yürürlüğe girecek Eko Tasarım ve Enerji Etiketi regülasyonunda; mevzuat uyumu çalışmalarında son aşamaya geldik. AB mevzuatı ile eş zamanlı olarak, biz de kendi mevzuatımızı uygulamayı hedefliyoruz. Bu konuda Kalkınma Planında yer alan ilave yatırım ihtiyacı ve yatırım teşvikleri hususunu çalışmaya başladık. Brexit sürecini de yakından takip ediyoruz. Beyaz eşya sektörünün Birleşik Krallık pazarında negatif etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımızla eşgüdüm içindeyiz. Sektörün Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine dahil edilmesini istiyoruz. Başarının anahtarı, sizlerin teknolojik değişime ayak uydurma kabiliyetinizle doğrudan ilişkili. Akıllı, bağlantılı ve etkileşimli ürünlerde standartları koyabiliyor olmamız gerek. Biliyorsunuz Türk Standardları Enstitüsü'nün ayna komiteleri var. Beyaz eşya sektörü bu komitelere hem güvenlik hem de performans yönüyle katılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması Açıklaması

Mustafa Varank, Türkiye, Avrupa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti         
18:31
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar         
18:26
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz         
17:42
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı         
17:16
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı         
17:06
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesörün görevine son verdi Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesörün görevine son verdi         
15:52
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı         
15:40
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor         
15:36
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı         
15:07
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi         
14:59
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu         
14:58
61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
14:58
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı         
14:51
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu         
14:49
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti         
14:49
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 18:45:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Beyaz eşya sektörü açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]