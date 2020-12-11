Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (2) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

Varank, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunda, Türk sanayisinin, her türlü ürünü üretebilecek kapasiteye sahip olmakla beraber ithal ara malına bağımlılığının yapısal bir problem olduğuna işaret ederek, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını başlattıklarını, detaylı analizler sonucunda Türkiye'de üretilebilecek ürün grubu listelerini oluşturduklarını anlattı.

İlk aşamada çağrıya çıktıklarında makine sektöründe titiz bir değerlendirmeyle 20 proje için destek kararı aldıklarını belirten Varank, çok yakında kimya, eczacılık, ilaç, tıbbi cihaz, ulaşım ve elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de yeni çağrılara çıkacaklarını ve katma değer üretmek isteyen müteşebbislerin yanında olacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin otomobilini milletin beğenisine sunduklarını, fabrikanın temellerini attıklarını hatırlatan Varank, "Otomobillerin artık sadece ulaşım aracı olmaktan çıkıp elektrikli, otonom, ağa bağlı ve akıllı cihazlara dönüştüğü bu dönemde TOGG, Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndü." diye konuştu.

Varank, "Ne yazık ki, bu gayret ve özveriyi hiçe sayıp, Türkiye'nin otomobili projesine kulp takmak için kendilerini komik duruma düşürenler var. 'TOGG'un şu parçası buradan alınıyormuş, bu parçası şuradan alınıyormuş.' diyerek adeta cehaletlerini sergiliyorlar. 'Fikri mülkiyet hakkı nedir?' diye sorsanız, bunlar daha onu bile bilmez. Aslında biz bu tavra yabancı değiliz. Biliyorsunuz, teröristlere kök söktüren SİHA'larımız için de 'motoru yerli değil.' diye yaygara koparıyorlardı. Çok açık konuşacağım, bu tavır çok sığ." ifadelerini kullandı.

"Bunlar üretim cahili"

Bakan Varank, elindeki elektronik kontrol ünitesini milletvekillerine göstererek, Kocaeli'de bir firmanın bu kontrol ünitelerini tasarlayıp ürettiğini ve Mercedes'e sattığını bildirdi.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mercedes kamyonlarında bu Türk malı ürün var. Peki siz başka ülkelerde buna benzer bir tartışmaya şahit oldunuz mu? Mesela Alman parlamentosunda vekillerin 'Mercedes kamyonlarında Türk ürünleri kullanılıyor, yerli ve milli değil, Alman markası değil.' dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız ama Türkiye'deki muhalefetten her gün bunları dinlersiniz. Çünkü bunlar üretim cahili, üretim. 'Motor, motor.' diyerek, milletin Meclisinde ülkemizi küçümsemeye kalkanlar, yine bunlar."

Söz konusu eleştirilere, en güzel cevabı mühendislerin verdiğini vurgulayan Varank, TEİ'de son 7 yılda 10 farklı milli motor geliştirildiğini, geçen hafta TEİ'nin ürettiği ilk milli helikopter motorunun TUSAŞ'a teslim edildiğini kaydetti.

TÜBİTAK uzay enstitüsünde uyduların manevra yapmasını sağlayan hall etkili itki motorunun geliştirildiğini anlatan Varank, TÜRKSAT 6A milli haberleşme uydusunda bu itki sisteminin kullanılacağını söyledi.

"Meclisimizin kürsüsünden milletimize şikayet ediyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325'e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480'e ulaştı. Üretime geçen bu bölgelerde yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımıza istihdam imkanı sağladık. Yıl sonu itibarıyla 13 OSB ile 3 sanayi sitesi projesini, 2021 yılındaysa 19 OSB ile 6 sanayi sitesi projesini tamamlayacağız. Endüstri bölgelerimizin sayısı 22'ye, bu bölgelerdeki istihdam 13 bin kişiye ulaştı."

CHP milletvekillerinin başlattığı bir çarpıtmayla yatırım gündeminin sabote edilmeye çalışıldığını dile getiren Varank, yıllardır atıl durumda bekleyen Filyos bölgesine yatırımcı bulmak için verdikleri mücadele sonucunda köklü bir firmanın bu bölgede yatırım yapma kararı aldığını, söz konusu endüstri bölgesine yönetici şirket atamasını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Varank, "Ama sanki bu usulsüz bir işlemmiş gibi, sanki birilerine ihalesiz iş veriliyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Zonguldak vekillerimiz burada, süreci başından sonuna kadar biliyorlar. Bizim o bölgeye yatırımcı çekmek için verdiğimiz mücadeleye o bölge şahit. Şimdi ben bir Sanayi Bakanı olarak, bu yatırım düşmanı zihniyeti Meclisimizin kürsüsünden milletimize şikayet ediyorum. Kritik sektörlerden birinde üretim yapacak, cari açığımızı azaltacak, istihdam oluşturacak bir yatırıma yalanlarla, iftiralarla saldırmak itibar suikastından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

"Faşist bir Genel Başkan varsa bu tavır normal"

'8 yılda 2 bin 745 yatırıma yer tahsisi yaptıklarını, son 2 senede bakanlık kredisi kullanan OSB'lerdeki 1265 yatırımın tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisinden faydalandığını bildiren Bakan Varank, başvuran hiçbir yatırımcıya ayrımcılık yapmadıklarını, şartları sağlayan herkese bu destekleri verdiklerini söyledi.

Yatırımcı bulmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Bürokrasiden araziye varıncaya dek tüm engelleri ortadan kaldıracağız ama birileri çıkacak, kirli siyasetleri için bu yatırımcılara saldıracak, biz de susup bekleyeceğiz öyle mi? Kimse kusura bakmasın. Biz yatırımcımızı kimseye yedirmeyiz. Türkiye için alın teri döken her kim olursa olsun, sırtımızda taşırız." diye konuştu.

Varank, sadece Türkiye'deki muhalefette, ırkına, diline, dinine, kimliğine göre sürekli sermaye faşistliği yapan bir siyasi anlayış olduğunu ifade ederek, "(Bize oy veriyorsanız öğretmensiniz, ama Cumhur ittifakına oy veriyorsanız değilsiniz.) diyen faşist bir Genel Başkan varsa bu tavır normal. Hiç merak etmeyin, biz size karşı idmanlıyız. Her şeye rağmen, özellikle muhalefete rağmen, Türkiye'yi yatırımların cazibe merkezi yapmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Mevzubahis Türk SİHA'ları olunca anti militarist kesiliyorsunuz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yıllardır beklenen ilçe bazlı bölgesel teşvik sistemini ocak ayından itibaren uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

Düzenledikleri 47 bin 285 teşvik belgesinin sadece yüzde 1'ine denk gelen 443'ünün savunma sanayine ait olduğuna işaret eden Varank, Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının 1611'e, bu merkezlerde çalışan personel sayısının 74 bine ulaştığını kaydetti.

1,8 milyar dolar değerlemeye sahip Türkiye'nin ilk "unıcorn"u olan Peak Games'in tohumlarının bir teknoparkta atıldığını vurgulayan Varank, ülkenin en büyük oyun geliştirme firmasının da Teknopark'ta faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Yerli yoğun bakım solunum cihazının yine bir Teknopark ürünü olduğunu ifade eden Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"Emperyalist Batı hayranlığı gözünü öyle bürümüş ki, örnek verdiği ülkelerin dünyanın en büyük silah endüstrisine sahip olduğunun farkında bile değil. 'Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz? Hayır. Ama mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz, sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği, Azeri kardeşlerimizi koruduğu, sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı, bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Teknolojinin kendisini, insanlık yararına-zararına diye ayıramazsınız. Eğer bir zulmü dindiriyorsanız, eğer ülkenizi savunmak için kullanıyorsanız o teknoloji insanlık yararınadır."

(Sürecek)