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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı izledi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı izledi

17.09.2021 01:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı izledi

Uluslararası Liseler İnsansız Hava Aracı Yarışları'nı izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şunu iyi biliyoruz ki bugün bu yarışmalara katılan gençler, ileride Türkiye'nin en iyi insansız hava aracı yazılımcıları ve mühendisleri olacak" dedi.

Uluslararası Liseler İnsansız Hava Aracı Yarışları'nı izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şunu iyi biliyoruz ki bugün bu yarışmalara katılan gençler, ileride Türkiye'nin en iyi insansız hava aracı yazılımcıları ve mühendisleri olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest kapsamında Bursa'da düzenlenen Uluslararası Liseler İnsansız Hava Aracı Yarışları'nı izledi. Yunuseli Havaalanı'nda döner ve sabit kanatlı İHA'lar genç pilotların kontrolünde gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Otonom yazılımlı pervaneli İHA'lar ise gençlerin yazılımla yüklediği görevleri yerine getirmeye çalıştı. Yarışmalar öncesi liseli takımların hazırlıklarını yaptığı çadırları gezen Bakan Varank, gençlere destek sözü verdi. Tasarımlarını gençlerin yaptığı İHA'ları tek tek inceleyen Varank, geleceğin tasarımcılarıyla uzun uzun sohbet etti. KISASÜRELİ PANİK Elazığ'dan yarışmalara katılan İpekyolu Gençlik Merkezi'nin tasarladığı otonom yazılımlı İHA'nın görev uçuşunu izleyen Varank ve yanındaki heyet, İHA'nın kalkış sırasında aniden kendilerine doğru yönelmesi üzerine kısa süreli panik yaşadı. Otonom yazılımlı İHA daha sonra yükselip rotaya girince kalabalık derin bir"oh" çekti. Yarışlarile ilgili açıklama yapan Bakan Varank, "Gençlerimizi geleceğin teknolojileri ve trendlerine hazırlamak için bu yarışmaları yapıyoruz. Teknofest kapsamında TUBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz bu yarışlarımız artık uluslararası boyuta geçmiş durumda. Pakistan'dan Endonezya'dan Polonya'dan bu sene takımlar var. Gördüğünüz gibi geçen seneden beri çok büyük birteveccüh var" dedi.

"Eylül teknoloji ayı"

Lise takımlarında sayı 3 kat artmış durumda diyen Varank, "Biz eylül ayı teknoloji ayı diyoruz. Eylül ayı boyunca Teknofest kapsamında teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi 21-26 Eylül tarihleri arasında Teknofest'in asıl şovlarının olacağı yerli ve milli araçlarımızı tanıtacağımız etkinlik İstanbul AtatürkHavalimanı'nda olacak. Bursa'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ev sahipliği ile öğrencilerimizi burada ağırlıyorlar. Yabancı misafirlerimizi ağırlıyorlar. Daha lise seviyesindeki öğrencilerimizin bu araçları sıfırdan tasarlaması ve otonom şekilde uçurması görevlerini yerine getirmek için bu yarışmalara katılması gerçekten bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"İki gün daha sürecek"

En iyi şunu biliyoruz ki bugün bu yarışmalara katılan gençlerileri de Türkiye'nin en iyi insansız hava aracı tasarımları, bilim insanları ve önemli işleri imza atacak mühendisleri olacak diyen Varank, "Biz gençlerimize çok teşekkür ediyoruz bu alana ilgi duydukları için. İHA yarışmaları 2 gün daha devam edecek. Birincilere ödülleri İstanbul'da vereceğiz" dedi. TOGG fabrikası hakkında sorulan bir soru üzerine Bakan Varank, "Gündemimiz şu an İHA'lar. TOGG'a başka zaman cevap verelim. Sabah TOGG fabrikasındaydık. Her şey yolunda" dedi.

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İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Mustafa Varank, Teknofest, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı izledi - Son Dakika
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