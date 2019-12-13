Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık"

Mustafa Varank, Aralık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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