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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimi sürdürmek zorundayız."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimi sürdürmek zorundayız."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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