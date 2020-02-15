Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Trabzon'da cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın annesi Asiye Bektaş'ın cenaze törenine katıldı.

Kentteki bir otelde organize edilen "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni ve Sanayici İş İnsanları ile Buluşma" programının ardından Bakan Varank, Asiye Bektaş'ın cenaze töreninin düzenleneceği Tonya ilçesine geçti.

Ali İbni Ömer Tonya Merkez Camisi'nin yanındaki meydanda düzenlenen cenaze törenine katılan Varank, Erdoğan Bektaş ve aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bektaş'ın cenazesi, Ortamahalle'deki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda vatandaş da katıldı.