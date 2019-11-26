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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurma...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurma kararı aldık.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurma kararı aldık."
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