Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak"

19.05.2021 22:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacağını vurgulayarak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacağını vurgulayarak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacağını belirtti.

Bakan Varank, İsviçre'de Şubat 1912'de kurulan "TURQUIA 1912 Derneği" tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına video mesajla katıldı.

19 Mayıs'ın adeta bir yeniden diriliş manasına geldiğini vurgulayan Varank, İsviçre'de eğitim hayatlarına devam eden gençlere, "Nerede, ne ile meşgul olursanız olun, aklınızın bir köşesinde mutlaka vatanınız olsun. Planlarınızı bir gün vatanınıza dönmek, bu güzel ülkeye bir şeyler kazandırmak üzere yapın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Varank, günümüzde devletlerin diğerlerine olan üstünlüklerini savaşlarla değil ekonomiyle, teknolojiyle kabul ettirdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Eğer güçlü olan aynı zamanda adil olmazsa, işte Suriye'deki gibi, Filistin'deki gibi, Afrika'daki gibi insan hakları ihlalleri, katliamlar, adaletsizlikler yaşanıyor. ve ne yazık ki güçlünün sesi haklıdan daha yüksek çıkıyor. İşte bu yüzden vatan diyoruz. Bizim sizlerden beklentimiz değer üretmeniz, icat çıkarmanız, teknolojiye her yönüyle hakim olmanız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gereken altyapı ve destekleri sunmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Varank, "Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği bir Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz var. Diyoruz ki; Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin sadece satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı bir üretim üssü olacak. Bu vizyon doğrultusunda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Varank, İsviçre'deki üniversiteli gençlerden girişimciliğe yönelmelerini isteyerek, "Ufkunuzu geniş tutun, girişimciliğe yönelin. İcat çıkarın, fikir üretin, bu fikir nasıl ticarileşir, ona bakın." dedi.

"Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonu insanlık yararın üzerine kurulu"

Bu yıl bakanlık programlarına Uluslararası Genç Araştırmacılar Programını da dahil ettiklerini aktaran Varank, hedeflerinin gelecek vadeden en az 100 genç araştırmacıyı ekosisteme kazandırmak olduğunu vurguladı.

Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin izlediği vicdanlı ve insan yararına diplomasi; işte bu bilim insanlarımızla, sizin gibi gençlerimizle daha da güçlenecek. Çünkü biz şuna inanıyoruz, bilim ve teknoloji, insanlık yararına geliştirilmediği müddetçe hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kimileri sahip olduğu teknolojileri, savaşlar başlatmak, yeni sınırlar çizmek, rezervlerini korumak için kullanır. Siz ise teknolojiyle SİHA geliştirirsiniz, 30 yıllık işgaller sona erer, göç dalgaları durur, terör koridorları dağılır, masum hayatlar kurtulur. İşte, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonu insanlık yararına değer üretme üzerine kuruludur."

"Astronot göndermek için önerileri topluyoruz"

Türkiye'yi küresel teknoloji yarışında önemli bir aktör haline getirmek istediklerini vurgulayan Varank, bu vizyonla yakın zamanda Milli Uzay Programını ilan ettiklerini anımsattı.

Bakan Varank, burada da 10 temel hedefleri olduğunu ve Ay görevinin bu hedeflerden en popüleri olduğunu, geçen haftalarda Ay görevinde kullanılması planlanan motorun ilk ateşleme testini başarıyla tamamladıklarını hatırlattı.

"7 aşı adayı var"

Bakan Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdikleri mücadeleye de değinerek, "Küresel salgın döneminde solunum cihazlarının üretiminden maske, tulum ve temizlik malzemelerinin tedariğine kadar kritik anlarda ciddi adımlar attık." diye konuştu.

Diğer taraftan aşı çalışmalarında önemli mesafe kaydettiklerini anlatan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kovid-19 Türkiye Platformunda yenilikçi tasarımlara sahip olan 7 aşı adayı bulunduğunu, bununla birlikte özel sektör ve farklı üniversitelerde çalışılan diğer aşı adayları olduğunu ifade etti.

"TOGG bulunduğunuz ülke sokaklarında boy gösterecek"

Türkiye'nin Yerli Otomobil Girişimine de değinen Varank, ilk aracın 2022 yılının sonunda banttan inmesini hedeflediklerini söyledi.

Varank, şu anda takvim çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Gemlik'teki fabrika inşaatında binaların zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını, makine ve teçhizat alımlarına başlandığını, batarya üretimi için de FARASIS'le iş birliği yapıldığını aktardı.

TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu???????), Türkiye'de büyük bir mobilite ekosisteminin oluşmasına öncülük edeceğini vurgulayan Varank, bağlantılı araçlarla birlikte yeni iş fikirleri de ortaya çıkacağına işaret etti.

Bakan Varank, "Türkiye bu alanda dünyanın en önemli oyuncularından biri haline gelecek. İnanıyorum ki, sizler bulunduğunuz ülkelerde önümüzdeki dönemde TOGG'un sokaklarda boy gösterdiğini göreceksiniz.İşte saydığım tüm bu projelerde ben siz değerli kardeşlerimi Türkiye'ye davet etmek istiyorum. Gelin bu projelerin bir parçası olun. Kabiliyetlerinizi birikimlerinizi bu projelerde değerlendirin diyorum." dedi.

???????

Mustafa Varank, Türkiye, İsviçre, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu Thodex'in finans sorumlusu: Ben de mağdurum, düğün birikimimi yatırmıştım Thodex'in finans sorumlusu: Ben de mağdurum, düğün birikimimi yatırmıştım Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1 tepkisi: Siyasi bir karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1 tepkisi: Siyasi bir karar Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı         
22:24
Damat düğünden kaçtı, gelin kutlamaya gelen başka bir konukla evlendi Damat düğünden kaçtı, gelin kutlamaya gelen başka bir konukla evlendi         
22:17
Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla ayrılık sinyali verdi Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla ayrılık sinyali verdi         
21:56
Annesi ve babası tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babası: Cinayetten pişmanlık duymuyorum Annesi ve babası tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babası: Cinayetten pişmanlık duymuyorum         
21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin "Turizmi batırdılar" sözlerine isim vermeden sert çıktı         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi         
20:23
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 22:58:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement