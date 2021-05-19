Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacağını vurgulayarak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacağını belirtti.

Bakan Varank, İsviçre'de Şubat 1912'de kurulan "TURQUIA 1912 Derneği" tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına video mesajla katıldı.

19 Mayıs'ın adeta bir yeniden diriliş manasına geldiğini vurgulayan Varank, İsviçre'de eğitim hayatlarına devam eden gençlere, "Nerede, ne ile meşgul olursanız olun, aklınızın bir köşesinde mutlaka vatanınız olsun. Planlarınızı bir gün vatanınıza dönmek, bu güzel ülkeye bir şeyler kazandırmak üzere yapın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Varank, günümüzde devletlerin diğerlerine olan üstünlüklerini savaşlarla değil ekonomiyle, teknolojiyle kabul ettirdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Eğer güçlü olan aynı zamanda adil olmazsa, işte Suriye'deki gibi, Filistin'deki gibi, Afrika'daki gibi insan hakları ihlalleri, katliamlar, adaletsizlikler yaşanıyor. ve ne yazık ki güçlünün sesi haklıdan daha yüksek çıkıyor. İşte bu yüzden vatan diyoruz. Bizim sizlerden beklentimiz değer üretmeniz, icat çıkarmanız, teknolojiye her yönüyle hakim olmanız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gereken altyapı ve destekleri sunmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Varank, "Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği bir Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz var. Diyoruz ki; Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin sadece satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı bir üretim üssü olacak. Bu vizyon doğrultusunda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Varank, İsviçre'deki üniversiteli gençlerden girişimciliğe yönelmelerini isteyerek, "Ufkunuzu geniş tutun, girişimciliğe yönelin. İcat çıkarın, fikir üretin, bu fikir nasıl ticarileşir, ona bakın." dedi.

"Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonu insanlık yararın üzerine kurulu"

Bu yıl bakanlık programlarına Uluslararası Genç Araştırmacılar Programını da dahil ettiklerini aktaran Varank, hedeflerinin gelecek vadeden en az 100 genç araştırmacıyı ekosisteme kazandırmak olduğunu vurguladı.

Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin izlediği vicdanlı ve insan yararına diplomasi; işte bu bilim insanlarımızla, sizin gibi gençlerimizle daha da güçlenecek. Çünkü biz şuna inanıyoruz, bilim ve teknoloji, insanlık yararına geliştirilmediği müddetçe hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kimileri sahip olduğu teknolojileri, savaşlar başlatmak, yeni sınırlar çizmek, rezervlerini korumak için kullanır. Siz ise teknolojiyle SİHA geliştirirsiniz, 30 yıllık işgaller sona erer, göç dalgaları durur, terör koridorları dağılır, masum hayatlar kurtulur. İşte, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonu insanlık yararına değer üretme üzerine kuruludur."

"Astronot göndermek için önerileri topluyoruz"

Türkiye'yi küresel teknoloji yarışında önemli bir aktör haline getirmek istediklerini vurgulayan Varank, bu vizyonla yakın zamanda Milli Uzay Programını ilan ettiklerini anımsattı.

Bakan Varank, burada da 10 temel hedefleri olduğunu ve Ay görevinin bu hedeflerden en popüleri olduğunu, geçen haftalarda Ay görevinde kullanılması planlanan motorun ilk ateşleme testini başarıyla tamamladıklarını hatırlattı.

"7 aşı adayı var"

Bakan Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdikleri mücadeleye de değinerek, "Küresel salgın döneminde solunum cihazlarının üretiminden maske, tulum ve temizlik malzemelerinin tedariğine kadar kritik anlarda ciddi adımlar attık." diye konuştu.

Diğer taraftan aşı çalışmalarında önemli mesafe kaydettiklerini anlatan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kovid-19 Türkiye Platformunda yenilikçi tasarımlara sahip olan 7 aşı adayı bulunduğunu, bununla birlikte özel sektör ve farklı üniversitelerde çalışılan diğer aşı adayları olduğunu ifade etti.

"TOGG bulunduğunuz ülke sokaklarında boy gösterecek"

Türkiye'nin Yerli Otomobil Girişimine de değinen Varank, ilk aracın 2022 yılının sonunda banttan inmesini hedeflediklerini söyledi.

Varank, şu anda takvim çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Gemlik'teki fabrika inşaatında binaların zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını, makine ve teçhizat alımlarına başlandığını, batarya üretimi için de FARASIS'le iş birliği yapıldığını aktardı.

TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu???????), Türkiye'de büyük bir mobilite ekosisteminin oluşmasına öncülük edeceğini vurgulayan Varank, bağlantılı araçlarla birlikte yeni iş fikirleri de ortaya çıkacağına işaret etti.

Bakan Varank, "Türkiye bu alanda dünyanın en önemli oyuncularından biri haline gelecek. İnanıyorum ki, sizler bulunduğunuz ülkelerde önümüzdeki dönemde TOGG'un sokaklarda boy gösterdiğini göreceksiniz.İşte saydığım tüm bu projelerde ben siz değerli kardeşlerimi Türkiye'ye davet etmek istiyorum. Gelin bu projelerin bir parçası olun. Kabiliyetlerinizi birikimlerinizi bu projelerde değerlendirin diyorum." dedi.

???????