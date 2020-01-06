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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:18 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "( Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması."
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