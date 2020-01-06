Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: '(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te... - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "( Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması."

Mustafa Varank, Türkiye, Gemlik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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