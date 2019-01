Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye Uzay Ajansı'nın Merkezi Ankara'da Olacak"

KOCAELİ (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Türkiye Uzay Ajansı'nın merkezinin Ankara 'da olacağını söyleyerek, "Türkiye dışında çalışan ve alanında öncü olan araştırmacıları programımızdan faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın Kocaeli 'de düzenlediği Milli Uzay Programı Çalıştayı'nın kapanış programında konuştu. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleşen programa TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve çok sayıda davetli katıldı. Çalıştayın kapanış programında konuşan Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Konuşmasında gündeme gelen Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulacağı şehri açıklayan Bakan Varank, "Gün boyu ortaya konan farklı fikir ve öneriler gelecek dönem yol haritamızı şekillendirmede önemli bir rol oynayacak, buna yürekten inanıyorum. Bugün burada hep birlikte bir ilke şahitlik ediyoruz. 'oradaydım' diyebileceğimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla anlatacağımız bir işin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye uzay ajansının kurulması 20 yılı aşkın süredir konuşulan bir husus. Bayrağında ay yıldız olan bir ülke için aslında ne kadar geç kalınmış değil mi? Dolayısıyla, bakanlığa gelir gelmez bu konu ilk gündem maddelerimizden biri oldu. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamladık, tüm tarafların mutabakatını alarak ajansımızı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurduk. Bakanlığımızın ilgili kurumu olan Türkiye Uzay Ajansı'nın merkezi Ankara'da olacak. Hukuki hazırlıklarımızı tamamlayarak, teşkilatı hızla kurmayı planlıyoruz. Ajansımız ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek. Yurt içi eş güdüm ve yönetişim görevi de çok önem verdiğimiz bir" konu" dedi."Milli teknoloji hamlemizin stratejik adımlarına ajansımız öncülük edecek"Türk Uzay Ajansı bünyesinde yapılacak çalışmalara da değinen Varank, "Böylelikle farklı kurumların benzer projelere kaynak ayırmasının önüne geçilecek. Uzay teknolojilerine ilişkin projelerde rol oynayan, enstitülerimiz, üniversitelerimiz, firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu idarelerimiz, yani tüm paydaşlarımızla Türkiye Uzay Ajansı güçlü bir yönetişim modeli içinde çalışacaklar. Fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına milli teknoloji hamlemizin stratejik adımlarına ajansımız öncülük edecek. Şu an devam eden Türksat 6A haberleşme uydu projesi, metre altı çözünürlüğe sahip imece uydusu ve MIYEG yer istasyonu gibi stratejik projeler ajansın desteğinde daha etkin ilerleyecek. Şunu her daim akılda tutmak gerekiyor, bu işin çok ciddi bir ekonomik boyutu da var. Havacılık ve uzay teknolojileri, hem birçok alt sektörle kesişiyor hem de yaygın ve güçlü teknolojileri içinde barındırıyor. Dolayısıyla, bu alanda kazandığınız bir yetkinlik, ilgili alt sektörlere de ciddi geri besleme sağlıyor" diye konuştu."Çıkacak sonuçları büyük bir merakla bekliyorum""Türkiye teknoloji alanındaki ilk testini savunma sanayisinde verdi" diyen Varank, "Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla, uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak yerine, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmayı hedef seçtik. Bu amaçla yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi adına çok çalıştık. Hamdolsun, bu alanda elde ettiğimiz başarılara her gün yenileri ekleniyor. Stratejiden, özgün tasarıma, altyapı kurulumundan, teknoloji geliştirmeye, prototipten ticarileşmeye kadar her aşamada, aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. İşte uzay teknolojileri de bize yeni ve benzersiz bir gelişme ekseni sunuyor. Bu ekseni şekillendirmek, hedefleri somut bir vizyonla ortaya koymak ve ilerlemeler düzenli bir şekilde takip etmek uzay ajansımızın görevi olacak. Bugün ilk nüveleri oluşan milli uzay programı tam da bu açıdan çok mühim. İşin hem teknolojik hem de beşeri boyutu üzerinde sağlam bir beyin fırtınası gerçekleştirdiniz. Ben de sürekli arkadaşlarımla irtibat halindeydim. Çıkacak sonuçları büyük bir merakla bekliyorum" şeklinde konuştu."Türkiye dışında çalışan ve alanında öncü olan araştırmacıları programımızdan faydalanmaya davet ediyoruz"Yurt dışında olan araştırmacıları da Türkiye'nin uzaycılık çalışmaları kapsamında başlattığı projelerde yer almaya davet eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Odağına havacılık, uzay ve savunmayı alan ülkemizin en büyük sanayi kümelenmesi saha İstanbul da bu çalıştaya katkı sağlıyor. TAI ve Aselsan gibi uydu üreticisi firmalarımız alt sistemler ve yazılımların üretiminde kümelenme firmalarından faydalanıyor. Bu alanda ülkemizde yeni kümeler oluşturmak da önceliklerimizden. Varmaya çalıştığım nokta şu. Bu gibi örnekler, mevcut kabiliyetlerimizi göstermesi açısından çok değerli. Bu araştırmacılar; akademi ya da özel sektör bünyesinde çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar. Uzay ve havacılık alanlarında, Türkiye dışında çalışan ve alanında öncü olan araştırmacıları da bu programımızdan faydalanmaya davet ediyoruz. Biz bakanlıkça açık kapı politikası izliyoruz. Yani fikri olan ve bunu somut projelerle destekleyen herkesin başımızın üzerinde yeri var. Şu aşamada ihtiyacımız; akademik bilginin, pratik uygulamalarla hayat bulup ülkemize katma değer üretecek şekilde ticarileşmesi. Uzay ajansıyla nihai hedefimiz; havacılık ve uzay teknolojilerinde sonuç odaklı stratejiler uygulayıp Türkiye'yi bu alanda dünyada lider ülkeler arasına taşımaktır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ