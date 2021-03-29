Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye, Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye, Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke"

29.03.2021 14:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke olacağını belirterek, "Xiaomi yatırımı, Türkiye'nin akıllı telefon üretiminde küresel bir üs olması yolunda köşe taşlarından biri." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke olacağını belirterek, "Xiaomi yatırımı, Türkiye'nin akıllı telefon üretiminde küresel bir üs olması yolunda köşe taşlarından biri." dedi.

Dünyanın öne çıkan teknoloji şirketlerinden Xiaomi ve partneri Salcomp'un, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip İstanbul Avcılar'daki fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılışa gönderdiği video mesajda, Xiaomi ve Salcomp'un ortak yatırımından mutluluk duyduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye pazarına açılan Xiaomi, başarılı faaliyetlerini ülkemize yaptığı bu yatırımla taçlandırıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke olacağını aktaran Varank, bu yatırımın, Türkiye'nin küresel bir akıllı telefon üretim üssü olması yolunda bir köşe taşı olduğunu, firmanın yapacağı ihracat ve katma değerli üretimin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

"Fabrika, Türkiye ile çevre pazarlardaki yüksek potansiyel ile büyüyecek"

Mustafa Varank, 14 bin metrekare alan üzerinde kurulan fabrikada yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesi olacağını belirterek, firmanın ilk etapta 2 bin vatandaşa istihdam sağlayacağını, fabrikanın Türkiye ile çevre pazarlardaki yüksek potansiyel ile büyüyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin pandemi şartlarında da ivme kazanmaya devam ettiğini aktaran Varank, "Pandeminin doğurduğu belirsizlik ortamına rağmen geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz yatırım teşvik belgesi adedi bir önceki yıla göre yüzde 86, yatırım tutarı ise yüzde 25 artış gösterdi." ifadesini kullandı.

İmalat sanayi özelinde düzenlenen belge adedinin 110 ve yatırım tutarının yüzde 81 arttığını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Salgın sürecindeki bu başarıda, hükümetimizin hem halk sağlığını koruyacak hem de ekonomide çarkların dönmesini temin edecek dengeli ve kararlı politikalarının büyük rolü var. Ancak en önemli pay sahipleri elbette sanayicilerimiz ve büyük bir özveri ile üretimi sürdüren emekçi kardeşlerimizdir. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara rağmen gerek ulusal gerekse de uluslararası taahhütlerini yerine getirme noktasında büyük bir gayret sarf ettiler. Böylelikle imalat sanayimiz, yılın son çeyreğinde yüzde 10,5 yıllık büyüme ile çeyreklik büyümeye en yüksek katkıyı veren sektör oldu. Uluslararası kuruluşlar pandemi sonrası dönemde bölgesel ticaretin ve arz kaynaklarına yakınlığın her zamankinden daha fazla önem kazanacağını öngörüyor."

"Yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin "batının doğuya ve doğunun batıya açıldığı kapısı" olduğunu belirterek, Türkiye'nin, yatırımcılar için tüketiciye hızlı ulaşım imkanı sağladığını, dinamik nüfusu, nitelikli iş gücü ve geniş pazarlarıyla aranan yatırım ortamını sunduğunu aktardı.

"Bakanlık olarak yüksek teknoloji sektörlerdeki Ar-Ge ve nitelikli insan gücü kapasitesini geliştirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yüksek teknolojili sektörlerde yapılacak yatırımları, bölge ayrımı olmaksızın 5. bölge desteklerinden yararlandırıyoruz" diyen Varank, Xiaomi-Salcomp telefon üretim tesisinin de bu kapsamdaki öncelikli desteklerinden faydalanacağını bildirdi.

Varank, Türkiye'nin bugüne kadar toplam 971 milyon liralık sabit yatırım ve 3 bin 500 ilave istihdam öngören 12 ayrı akıllı telefon yatırımcısına teşvik belgesi düzenlediğini belirterek, bu firmaların da desteklerden yararlanacağını kaydetti.

Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlık olarak paradigma değişikliklerinin de sıkı takipçiyiz. Bu bağlamda sanayiye ışık tutacak 5G ve Ötesi Teknolojiler ile Bağlantılı Yaşam Yol Haritası ve Sanayinin Dijital Dönüşümü Yol Haritalarını hazırladık. Bu yol haritalarıyla sanayinin hızlı dönüşümü noktasındaki eylem planlarımızı seri bir şekilde hayata geçireceğiz. Yatırımcılarımız bizim misafirlerimiz, değerli iş ortaklarımız. Türkiye olarak yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. İşte global akıllı telefon üreticilerinin peş peşe gelen bu yatırım kararları gayretlerimizin meyvesini verdiğini gösteriyor. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomi reform takvimimizin hayata geçmesiyle birlikte bu yatırımların sayısının artacağına inancımız tam."

Mustafa Varank, Türkiye, Yatırım, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Türkiye, Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye, Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke" - Son Dakika
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