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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokmaya...
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da "Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı"nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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