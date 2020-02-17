Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokmaya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokmaya... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokmaya...

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da "Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı"nda konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da "Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı"nda konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokmaya...

Birleşik Krallık, Mustafa Varank, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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