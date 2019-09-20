Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:18 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."
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