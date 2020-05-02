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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham...
14 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur."
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:14 Kaynak: AA
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