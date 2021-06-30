Üye Girişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız İlimizdeydi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız İlimizdeydi

30.06.2021 15:08
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız İlimizdeydi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, ilimize gelerek bazı ziyaretler gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, ilimize gelerek bazı ziyaretler gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu.

Kırşehir programına Kaman Belediye Başkanlığını ziyaret ederek başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Belediye Başkanı Necati Çolak'tan ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aldı. Ardından Çağırkan Köyünde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsün tarafından devam eden kazılarda elde edilen bulguların sergilendiği Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ile Japon Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Valiliğimizi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a Valimiz Sayın İbrahim Akın tarafından ilimizin sanayi durumu hakkında brifing sunuldu.

Programına esnafları ziyaret ederek devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Ahi Evran-ı Veli türbesini de ziyaret ederek dua okudu. Sayın Bakanımız, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaretinde atölyelerde incelemelerde bulunarak okula Makine Teknolojileri ve Tasarım Atölyesi kuracaklarını söyledi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen İş İnsanları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank konuşmasında, "Anadolu'nun Türk yurdu olmasında, Osmanlı'nın kurulup gelişmesinde büyük katkıları olan Ahiliğin merkezi Kırşehir'in bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. " dedi.

Kırşehir'in gelişip kalkınması için Bakanlık olarak gereken destekleri vereceklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, "Ahilerimiz cömertliğe, doğruluğa, inanca ve ahlaka dayalı bir üretim anlayışını hepimize öğrettiler. Kırşehirli sanayici ve iş adamlarımız da Ahilik kültürümüzü devam ettirerek ülkemizdeki birlik ve beraberliği pekiştirmektedirler. Bilindiği gibi, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından Ahi Evran Yılı olarak ilan edildi. Bu vesileyle, Ahi Evran-ı Veli ve bu topraklarda yüzlerce yıldır ahilik geleneğini yaşatmış, gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunmuş olan vefat eden tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle anıyorum. " sözlerine yer verdi.

Kırşehir ekonomisinin son yıllarda kaydettiği süreklilik arz eden ekonomik gelişmesine Bakanlık olarak destek olduklarını, belirten Sayın Bakanımız; "Sanayi alt yapısını geliştirmek üzere hem Organize Sanayi Bölgesi hem de diğer sanayi sitelerine katkı sağladık. İlimizdeki sanayi altyapısına yaptığımız desteklerin yanı sıra işletmelerimize de üretim ve ihracatlarını artıracak şekilde Bakanlık olarak destek vermeye devam ediyoruz. KOSGEB aracılığıyla 26 Milyon TL, TÜBİTAK ile 20 Milyon TL, AHİKA ile 47 Milyon TL ve KOP ile yaklaşık 83 Milyon TL'yi Kırşehir'in hizmetine sunduk. Şehrimizdeki özel sektördeki yatırımları artırmak adına 155 projeye 3 Milyar TL teşvik verdik. Bu yatırımların 66 tanesi tamamlanarak hayata geçirildi ve önemli ölçüde istihdam sağladı. Kırşehir'in daha çok gelişmesini istiyoruz ve bunda kararlıyız. Kırşehir'in köklü bir kültüre, verimli topraklara, doğal kaynaklara ve nitelikli elemanlara sahip olduğunun farkındayız ve bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışıyoruz. Jeotermal kaynaklar açısından önemli bir zenginliğe sahip olan Kırşehir'in bu zenginliğini tarım, turizm ve sağlık alanlarında değerlendirmek için Bakanlık olarak kollarımızı sıvadık. AHİKA ve İl Özel İdaresi işbirliğinde toplam maliyeti 8. 7 Milyon TL olan Kırşehir Jeotermal Otomasyon Kumanda Merkezi Projesini hayata geçirdik. Nohut ve yeşil mercimek üretiminde ülkemizde 3. sırada yer alan ve Coğrafi İşaret Belgesi de alan Kırşehir'in marka ürünü olan Kaman Cevizine yönelik desteklemeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizde hayvancılık da önemli bir şekilde gelişiyor. Hayvancılık için önemli bir potansiyele sahip olan Kırşehir'de tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için de önemli projeler yaptık. " dedi.

Abdallık geleneğinin devam ettiği, Neşet Ertaş başta olmak üzere birçok ozan ve sanatçı yetiştiren Kırşehir'in kültür ve turizm alanlarında gelişmesi için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank; "Kırşehir'de eğitime çok önem verildiğinin farkındayız. Kırşehirli gençlerimizin eğitimde yakaladığı başarı potansiyelini daha da geliştirmeleri için ilimize Dene-Yap Teknoloji Atölyesi kazandıracağız. Böylelikle geleceğin teknoloji yıldızları, ilimi ve irfanıyla günümüzü ve bütün medeniyeti aydınlatan Cacabey gibi büyük alimler yetiştiren bu topraklardan çıkacaktır diye ümit ediyoruz. Kırşehirli sanayicilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir çalışma yaptık. Bu talep ve ihtiyaçların karşılanması konusunda Kırşehir'e gereken desteği Bakanlık olarak vereceğiz. Kırşehir OSB'nin gelişme talebini gereken görüşmeler yapıldıktan sonra yatırım programımıza alacağız. Bu genişleme alanının içerisine bir de sanayi sitesi yerleştirmeyi düşünüyoruz. Sanayicimiz kendi ihtiyacını bölge içindeki sanayi sitesinden giderecektir. Ülkemizin ve Kırşehir'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ilimizde üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz. Ahiliğin başkenti Kırşehir'in sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek üzere üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi bir kez ifade ediyorum. Savunma Sanayinin yapılacak ilk toplantısında Kırşehir'de faaliyet gösteren işletmelerle işbirliği yapılması konusunu gündeme getireceğim. " şeklinde konuştu.

Valimiz Sayın İbrahim Akın da konuşmasında, Sayın Bakanımızı Ahiliğin merkezi, tarih, kültür ve müzik şehri Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiği konuşmasında, "Kırşehir'in Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Süreci olarak adlandırılan 12. ve 13. Yüzyıllarda günümüzü aydınlatan alp-erenlere ev sahipliği yapmış bir kültür ve medeniyet şehridir. Çalışma ve sosyal hayatımızı düzenleyen Ahilik Teşkilatı da bu dönemde Ahi Evran-ı Veli tarafından bu topraklarda kurulmuştur. Akıl, Ahlak ve Bilimi esas alan çalışma prensipleriyle geniş bir coğrafyaya yayılan Ahilik teşkilatı, ilkeleriyle güçlü bir devlet yapısının temelini oluşturmuştur. Malumunuz olduğu üzere 2021 Yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmiştir. İnanıyorum ki, topumda her geçen gün daha da yaygınlaşacak Ahilik ilkeleri daha sağlıklı ve daha huzurlu bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacaktır. " dedi.

Kırşehir sanayinin çoğunluğunu birkaçı dışında küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının oluşturduğunu belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın; "İlimizde sanayinin gelişmesi ve özellikle sulanabilir tarım alanlarının genişletilmesi noktasında Bakanlığınız uhdesinde bulunan Konya Ovası Projesi İdaresi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOSGEB tarafından önemli destek ve teşvikler sağlanmıştır. Bu teşviklerin yanı sıra Pandemi sürecini yaşadığımız bu dönemde yatırımcılarımıza, esnafımıza, tüccarımıza sağlanan katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Zat-ı Alinize şükranlarımızı sunuyoruz. Sözlerime burada son verirken Organize Sanayi Bölgemizin Genişletilmesi Çalışmamızın yanı sıra Kaman ve Mucur Organize Sanayi Bölgelerimizin altyapılarının tamamlanmasında bizlerden desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyoruz. " sözlerine yer verdi.

Milletvekilimiz Mustafa Kendirli ile Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan'ın da bir konuşma yaptığı toplantı ilimiz sanayici ve iş adamlarının talep ve sorunlarının dinlenilmesi ile sona erdi.

Toplantının ardından TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yöresel Lezzetler Yaşatılıyor, Ahi Evran'ın Kalfaları Yarışıyor" isimli yemek yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programına Cacabey Gençlik Merkezini ziyaret ederek devam eden Sayın Bakanımız, burada gençlerle bir araya gelerek onlarla hasbihal etti ve merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın ilimizdeki programı, Petlas Lastik Fabrikası ve Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek işletme sahiplerinden bilgiler alması ile sona erdi.

Mustafa Varank, Türk Lirası, Kırşehir, Ahilik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sanayi ve Teknoloji Bakanımız İlimizdeydi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek 16:01 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu 15:04 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak 14:50 Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz 14:40 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor 14:05 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan

Son Dakika Haberleri
16:00 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı         
15:21
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik         
14:49
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 16:15:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanımız İlimizdeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement