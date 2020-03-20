Son Dakika › Ekonomi › Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını... - Son Dakika Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını...
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:20 Kaynak: AA
Son Dakika Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor ABD ilk hipersonik silahını test etti Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız