Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan blokzincir ve metaverse müjdesi!

Son yıllarda blokzincir ve kripto para terimleri giderek hayatımızın bir parçası haline geldi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu gelişmeler yakından takip ediliyor. Birçok kişi bu alanlarda yatırımlarını sürdürürken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yeni yatırım planlarını açıkladı.

Kacır, "Blokzincir ve Metaverse Platformu" kuracaklarını söyledi

Dün başlayan ve iki gün sürecek olan Eurasia Blockchain Summit, Tersane İstanbul'da düzenleniyor. Uzmancoin.com'da yer alan habere göre etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bakanlık olarak Dijital Teknolojiler Platformu adı altında "Blokzincir ve Metaverse Platformu" kuracaklarını belirtti.

Blokzincir ve Metaverse Platformu, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi doğrultusunda ortaya çıkmış projelerden birisi olarak göze çarpıyor. Blokzincir ve kripto para konularına önem verdiklerini belirten Kacır, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi.

Yüksek teknoloji çalışma konularına dair politikaların belirlenmesi ve ilgili sektör sorunlarının tespit edilerek çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla ilgili paydaşlarımızın katılım sağlayacağı bir Dijital Teknolojiler Platformu kuruyoruz. Bunlardan birisi de Blokzincir ve Metaverse Platformu olacak.

Kim Kardashian'a 1,2 milyon dolarlık kripto cezası!

Dijital Teknolojiler Platformu adı altında gerçekleştirilecek platformlardan birisi de Dijital Cüzdan olacak. Kacır, kripto para ve dijital kimlik bilgilerini saklayabilecek, TC kimlik kartı ile güvenliği artırılmış dijital cüzdan geliştirme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Dijital Teknolojiler Platformu adı altında gelecek yeniliklerden birisi de kripto paraların yasa dışı kullanımını engelleyecek Kripto Radar projesi oldu. Bakanlık bu proje ile blokzincirler üzerinde canlı analizler yaparak kara para aklama, terör finansmanı gibi kripto paraların yasa dışı kullanımını denetleyecek.