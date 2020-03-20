Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İhtiyaçların karşılanması için özel sektörle çalışıyoruz - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İhtiyaçların karşılanması için özel sektörle çalışıyoruz

6 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığınca, COVID-19 salgın riski ile mücadele sürecinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için özel sektörle işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İhtiyaçların karşılanması için özel sektörle çalışıyoruz, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığınca, COVID-19 salgın riski ile mücadele sürecinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için özel sektörle işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında etil alkol, kolonya ve dezenfektan üreticileri ile yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kolonya ve dezenfektan üretiminin hammaddesi etil alkolün üreticilerimize arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon halinde 13 Mart 2020 tarihinde EPDK'dan benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasını talep ettik. EPDK aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldı. Böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğini önemli ölçüde sağlamış olduk" denildi.

Bu süreçte, etil alkol üreticisi olan Konya Şeker, Türk Şeker, Tezkim ve Tarkim firmalarının arz talep dengesizliği dolayısıyla oluşan fiyat artışlarının önüne geçme konusunda milli bir duruş sergileyerek, irade gösterdiklerine vurgu yapıldı. Açıklamada, "Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan bu firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler. Bu firmalarımız, ulusal ve bölgesel ölçekte çalışan kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin tümüne en üst düzeyde gayret göstererek ürün tedarik etmektedirler. Bunun yanında kolonya üreticilerimizden de Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmaları salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz" ifadelerin kullanıldı.

Açıklamada, COVID-19 salgın riskine karşı başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm kurumların olağanüstü çabaları ve milletin katkılarıyla ulusal bir mücadele yürütüldüğü dönemde, fırsatçılık yapanların da Ticaret Bakanlığı'na şikayet edilmesi gerektiği hatırlatıldı.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:27 Kaynak: DHA

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