Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısında değişiklik - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısında değişiklik

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısında değişiklik, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, bakanlığa bağlı 3 genel müdürlük birleştirilerek, dönüştürüldü ve 2 yeni genel müdürlük kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, bakanlık bünyesinde 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni yürütmek ve stratejik araştırma ve verimlilik için kritik öneme sahip 2 yeni genel müdürlük, ilan edildi. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ilk kez 'Milli Teknoloji Hamlesi' mevzuata girmiş oldu. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri, şöyle sıralandı:

"Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak. Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde, teknoloji geliştirme ve bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak."

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK

Bakanlık bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye'nin kapasitesini artırmak amacıyla ulusal ve küresel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak, Türkiye'nin sınai ve teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.

3 GENEL MÜDÜRLÜK DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında da değişikliğe gidildi. Değişiklikle 'Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü' dönüştürülerek yerine 'Sanayi Genel Müdürlüğü' kuruldu. 'Metroloji ve Standardizasyon' ile 'Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi' adındaki 2 genel müdürlüğün tek çatı altında toplanmasıyla 'Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü' oluşturuldu. Bakanlığın 'Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları' yeni kurulan 'Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlandı.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:32 Kaynak: DHA

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