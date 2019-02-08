Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Twitter Hesabından Sözelcileri Öylece Baktıran Paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Twitter Hesabından Sözelcileri Öylece Baktıran Paylaşım

17 dakika önce

Deneyap Teknoloji Atölyeleri için dikkat çekici ve projenin amacını temsil eden bir paylaşımda bulunmak isteyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, C+ programlama dili ile duyuru gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Twitter Hesabından Sözelcileri Öylece Baktıran Paylaşım, System.String[]
Türkiye'nin teknoloji üretebilen genç bireylere sahip olması için kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne katılım sınavı için son başvuru tarihi 10 Şubat. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Twitter üzerinden gerçekleştirdiği eşine az rastlanır duyuru ile hem sınav için son başvuru tarihini hatırlattı, hem de sınav tarihini ve başvuru yapılabilecek illeri bir kez daha duyurdu.

Bakanlık, projenin amacına uygun bir duyuru gerçekleştirmek için C+ programlama dili ile duyuru yapmayı tercih etti. İngilizce terimlerin yerini Türkçe terimlerin aldığı duyuruda il isimleri ise plaka kodları ile değiştirildi. 2 bine yakın beğeni ve 500'ün üzerinde retweet alan gönderi, bir anlamda amacına ulaşmış oldu.




Bir kez daha hatırlatmak gerekirse; Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne katılım sınavı için son başvuru tarihi 10 Şubat 2019. Yalnızca 4. 5. 8. 9. ve lise hazırlık sınıflarının katılabileceği sınav 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınava Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon illerinde başvurulabilecek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:45 

Teknoloji
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