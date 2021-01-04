Şanlıurfa'ya 41 milyon 800 bin liralık yatırım

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili Şanlıurfa, ayakkabı üretim merkezi oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" ile hayata geçirilen Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi, bölgesel kalkınma ile yeni ekosistem oluşturdu. Toplam 41.8 milyon lira bütçeli iki etaplı proje ile 7 bin 500 Şanlıurfalı gence istihdam kapısı aralandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şanlıurfa'da başlatılan yatırım hamlesini sosyal medya hesabından duyurdu. Videolu bir mesaj yayınlayan Bakan Varank, "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı meyvelerini veriyor. Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi ile yeni bir ekosistem oluşturduk. 13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda. Ülkemizin en genç ili Şanlıurfa'mızda istihdam oluştururken ihracata da kapı aralıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da 2017'de başlatılan Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi'nin ilk ayağı, 2019'da tamamlandı. İnşa edilen 13 fabrika Şanlıurfalı gençlere ekmek kapısı oldu. Yoğun talep devam edince 6 yeni fabrikanın yapılacağı projenin ikinci ayağına geçildi. Proje ile yıllık 30 milyon çift ayakkabı üretimi ve yüzde 40 kadın istihdamı hedefleniyor.

15.5 MİLYON LİRALIK DESTEK

Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi'nin ilk etabı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğinin ortaklığında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında verilen destekler ile hayata geçirildi. İki yılda tamamlanan ilk etap 23 milyon liraya mal oldu. Projenin 15.5 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılandı.

5 MİLYON ÇİFT İHRAÇ EDİLİYOR

Şanlıurfa OSB 2. kısımda 13 fabrika binası ve yan ürünlerin tedariki için de 7 işlik yapıldı. Fabrikaların tamamı il dışından gelen 7 firmaya belli istihdam taahhütleri karşılığında tahsis edildi. 2019 yılı sonunda üretime geçen fabrikalarda pandemiye rağmen istihdam edilen kişi sayısı bin 700'e ulaştı. Kadın istihdamı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Firmaların ayakkabı imalatı kapasitesi yıllık 10 milyon çifte ulaştı. Üretimin yaklaşık 5 milyon çifti doğrudan ihraç ediliyor. Fabrikaların tam kapasite üretime geçmesi ile çalışan sayısının 3 bine, kadın istihdamının da yüzde 40'a çıkması hedefleniyor.

EKOSİSTEM OLUŞUYOR

Projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından Şanlıurfa'da yeni bir ekosistem oluşmaya başladı. Sektörün en büyük taban imalatçılarından biri, İstanbul'daki üretimini Şanlıurfa'ya taşıma kararı aldı. Üretime geçen firmada orta vadede bin yeni istihdam hedefliyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu hammadde ihtiyacının Şanlıurfa'da karşılanması için de bir işletme, 40 milyon liralık suni deri üretim tesisi yatırımı için OSB'den yer tahsis sürecini başlattı.

4 BİN 500 ŞANLIURFALI İŞ İMKANINA KAVUŞACAK

İlk etapta yer alamayan birçok firma, ikinci etap ile ilgili taleplerini dile getirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi, ikinci etabın yapımı için 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına bir proje sundu. Toplam bütçesi 18,8 milyon lira olan projenin 16,9 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. İkinci etapta Şanlıurfa OSB'de 6 yeni fabrika binası yapılacak. 4 bin 500 Şanlıurfalı iş imkanına kavuşacak.

İMZALAR ATILDI

İkinci etap için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ile Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Oktay'ın katılımıyla imza töreni düzenledi. Törende konuşan Vali Erin, Şanlıurfa'nın kalkınması, gençlerin geleceğe iyi hazırlanması, istihdam sorununu çözmeye yönelik adımlar atılması konusunda kamu idaresi ve yerel yönetimler olarak büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

"BİN 700 GENÇ, AYAKKABI USTASI OLDU"

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Şanlıurfa'nın genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunun altını çizerek ayakkabı üretiminin başlamasıyla birlikte çok sayıda gencin iş sahibi olduğunu söyledi. Sektöre kalifiye elaman kazandırılmasın önemine işaret eden Genel Sekreter Maral, "Harran Üniversitesi, Ayakkabıcılık Meslek Yüksekokulu kurulması yönünde girişimlere başladı. YÖK'ten gerekli onaylar alındı" dedi. Maral, iki etapta toplam 7 bin 500 yeni istihdam oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak "Projemiz sayesinde daha önce ayakkabı sektöründe faaliyet göstermeyen bin 700 genç, ayakkabı ustası oldu. Bunun devamı da ikinci etap ile birlikte gelecek. 13 fabrika binamızın tamamı doldu. 6 yeni fabrika binası yapıyoruz. Kısa süre içinde tüm fabrikalarımız faaliyete geçecek" diye konuştu.

KADINLARIN ÇALIŞMASI GURUR VERİCİ

Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında açılan bir fabrikada kalite kontrol elemanı olarak çalışan Kübra Akyıldız, ilk kez bir işte çalıştığını vurgulayarak, "Kadınların özellikle böyle bir iş yerinde çalışabilmesi çok gurur verici. Kendi ayaklarının üzerinde durmak iyi hissettiriyor" dedi.

"BURADA KADINLARIN SESİYİZ"

11 ay işsizken fabrikanın kendisine ekmek kapısı olduğunu anlatan Makineci Ebru Urluk, "3 aydır buradayım. İşimi severek yapıyorum. Kadınlar da artık ekonomide var. Buradayız diyoruz. Burada kadınların sesiyiz" diye konuştu.

İstanbul'da kuaförken ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya gelen Saya Ustası Mehmet Salih Öcal, "Eşim de çalışıyor. Özgüvenimiz geri geldi. Bizi çırak olarak aldılar usta ettiler" şeklinde konuştu.

Ustabaşı Eyüp Şimşek, daha önce de ayakkabı ustası olarak İstanbul'da çalıştığını belirterek "Buradaki güzel kardeşlerimize iş öğretiyoruz. Koluna herkesin altın bilezik takıyoruz. Usta olarak bizim en büyük hazzım, insanlara bir meslek öğretmek" dedi.

İşletmesini Şanlıurfa'ya taşıyan fabrika sahibi Halil İbrahim Yılmaz, 6'ncı bölge teşviklerinden yararlandıklarını kaydederek, "Ayakkabıcılık ile ilgili hiç bilgisi olmayan gençlerimizi zanaatkar, meslek sahibi yaptık. Nüfus da çok genç olduğundan dolayı çok çabuk adapte oluyorlar. Dünyada pandemi nedeni ile üretim durdu Şanlıurfa'da durmadı. Şu anda 850 kişi ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

779 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2009 yılından bu yana bin 212 projeye 779 milyon lira kaynak aktardı. Yararlanıcıların eş finansmanıyla 1 milyar 97 milyon lirayı ekonomiye kazandırdı. Bu kaynağın yaklaşık yarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı oluşturuyor.

Şanlıurfa, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehri. Yaş ortalaması 20,1 olan şehirde, 0-29 yaş aralığında 1 milyon 383 bin çocuk ve genç yaşıyor. En avantajlı olan 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanan Şanlıurfa'da genç nüfusun iş gücüne katılımı büyük önem taşıyor.

(İHA)