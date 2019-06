Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verimlilik istatistiklerini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2017 yılını kapsayan verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2016 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 333 bin 634 TL olarak 'D' - elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti. Bunu 'R' - kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü 74 bin 648 TL, 'J' - bilgi ve iletişim sektörü 61 bin 974 TL, 'E' - su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü 59 bin 401 TL, 'B' - madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 55 bin 100 TL ile takip etti. 2016 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 4 bin 695 TL olarak 'S' - diğer hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekleşti. Bunu 'I' - konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü 8 bin 843 TL, 'N' - idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü 10 bin 562 TL, 'F' - inşaat sektörü 11 bin 966 TL, 'P' - eğitim sektörü 17 bin 620 TL ile takip etti.



2016 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış yüzde 45,3 olarak 'D' - elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti. Bunu 'B' - madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 12,3, 'C' - imalat sektörü yüzde 10,1, 'N' - idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü yüzde 6,2, 'G' - toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü yüzde 5,6 ile takip etti. 2016 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış yüzde 7,9 olarak 'Q' - insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekleşti. Bunu 'I' - konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü yüzde 4,5, 'L' - gayrimenkul faaliyetleri sektörü yüzde 3,8, 'R' - kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü yüzde 1,9, 'F' - inşaat yüzde 0,5 ile takip etti.



2016 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 4,69 TL olarak 'S' - diğer hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekleşti. Bunu 'I' - konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü 3,05 TL, 'N' - idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü 2,95 TL, 'P' - eğitim sektörü 2,29 TL, 'F' - inşaat sektörü 2,1 TL ile takip etti. 2016 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 0,19 TL olarak 'D' - elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti. Bunu 'R' - kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü 0,63 TL ile 0,84 TL ile 'E' - su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü, 0,84 TL ile 'C' - imalat sektörü, 0,87 TL ile 'L' - gayrimenkul faaliyetleri sektörü takip etti.



2016 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış yüzde 31,6 olarak 'R' - kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektöründe gerçekleşti. Bunu 'S' - diğer hizmet faaliyetleri sektörü yüzde 28, 'I' - konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü yüzde 25,6, 'F' - inşaat sektörü yüzde 23,8, 'Q' - insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörü yüzde 23,6 ile takip etti. 2016 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde tek azalış yüzde 24 olarak 'D' - elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti.



2017 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 313 bin 55 TL olarak 'D' - elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti. Bunu 'R' - kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü 69 bin 237 TL, 'B' - madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 67 bin 407 TL, 'E' - su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü 59 bin 333 TL, 'J' - bilgi ve iletişim sektörü 57 bin 2 TL ile takip etti. 2017 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 4 bin 699 TL olarak 'S' - diğer hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekleşti. Bunu 'I' - konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü 9 bin 27 TL, 'N' - idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü 9 bin 581 TL, 'F' - inşaat sektörü 11 bin 60 TL, 'M' - mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü 17 bin 304 TL ile takip etti.



2017 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış yüzde 22,3 olarak 'B' - madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşti. Bunu 'C' - imalat sektörü yüzde 4, 'I' - konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü yüzde 2,1, 'L' - gayrimenkul faaliyetleri sektörü yüzde 1,2, 'S' - diğer hizmet faaliyetleri sektörü yüzde 0,1 ile takip etti. 2017 yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek azalış yüzde 12 olarak 'H' - ulaştırma ve depolama sektöründe gerçekleşti. Bunu 'M' - mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü yüzde 9,4, 'N' - idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü yüzde 9,3, 'J' - bilgi ve iletişim sektörü yüzde 8, 'F' - inşaat yüzde 7,6 ile takip etti.



2017 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek değer 5 TL olarak 'S' - diğer hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekleşti. Bunu 'N' - idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü 3,56 TL, 'I' - konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü 3,16 TL, 'F' -inşaat sektörü 2,5 TL, 'P' - eğitim sektörü 2,43 TL ile takip etti. 2017 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en düşük değer 0,21 TL olarak 'D' - elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe gerçekleşti. Bunu 'R' - kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü 0,77 TL ile 0,80 TL ile 'B' - madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, 0,89 TL ile 'C' - imalat sektörü, 0,91 TL ile 'L' - gayrimenkul faaliyetleri sektörü takip etti.



2017 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde en yüksek artış yüzde 23,4 olarak 'H' - ulaştırma ve depolama sektöründe gerçekleşti. Bunu 'R'-kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü yüzde 21,5, 'N' - idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü yüzde 20,8, 'M' - mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü yüzde 19,5, 'F' - inşaat sektörü yüzde 19 ile takip etti. 2017 yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde tek azalış yüzde 10,2 olarak 'B' - madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşti. - İSTANBUL

