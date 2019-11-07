Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlar Samsun'da toplandı
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlar Samsun'da toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlar Samsun'da toplandı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar Samsun İli 2019 Yılı 4. Toplantısı gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumlar Samsun'da toplandı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar Samsun İli 2019 Yılı 4. Toplantısı gerçekleşti.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren il düzeyindeki kurumların koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanması, iş birliklerinin artırılması ve kurumların faaliyetlerinin ilgili paydaşlar nezdinde bilinirliğinin artırılması amacıyla her üç ayda bir düzenlenen toplantıya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) Genel Sekreteri Mevlut Özen, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü Tolgahan Köken, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Samsun Teknopark A.Ş. Müdürü Dr. Buğra Çolak, Samsun Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Bafra Karma ve Medikal OSB Müdürü Recai Akçer, Çarşamba OSB Müdürü Mehmet Dalgıç ve TSE Samsun Belgelendirme İl Müdürü Erol Kaygı katıldı.


Koordinasyon toplantısında OKA'nın 2019 yılı Mali Destek Program Sonuçları ile kurumların son 3 aylık faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşüldü. Ayrıca iş birliklerinin artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı. - SAMSUN

Samsun, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
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