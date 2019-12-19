Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 8 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Sınav başvuruları, 14 Ocak 2020 saat 00.00'a kadar "sinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi "http://teftissinav.sanayi.gov.tr" sayfasında 17 Ocak 2020'de duyurulacak.

Yazılı sınav 8 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi
Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı Dolandırılan eski bakan Aytekin: Maalesef bu işi yaptım

Son Dakika Haberleri
15:38 Siirt'te 11,2 milyon varillik petrol yatağı bulundu - Son Dakika Ekonomi
15:36 "Yeşil Nokta Basın Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi
15:29 Ömer Tosun, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı seçimleri için aday - Son Dakika Ekonomi
15:22 Merkez Bankası PPK toplantı özeti (2) - Son Dakika Ekonomi
15:17 Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti - Son Dakika Ekonomi
14:28 Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi - Son Dakika Ekonomi
13:43 Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi Adanalıları sevindirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 15:44:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]