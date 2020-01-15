Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından BŞEÜ Teknoparkı'na 5 milyon liralık destek - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından BŞEÜ Teknoparkı'na 5 milyon liralık destek - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından BŞEÜ Teknoparkı'na 5 milyon liralık destek

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesindeki teknopark için 5 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından BŞEÜ Teknoparkı'na 5 milyon liralık destek, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesindeki teknopark için 5 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında kurulan teknoparkın yönetici şirketi olan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) AŞ'ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptıkları başvuru sonucu verilecek hibe desteği ile halen prefabrike binasında hizmet veren teknoparkın modern binasına kavuşacağı duyuruldu.

Açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe edilen 5 milyon liralık destek, mevcut teknoparkın gelişmesi ve yeni girişimcilere fırsat vermesi açısından son derece önemli. Söz konusu destekle üniversite-sanayi iş birliğimizin yeni bir ivmeyle bölgesel kalkınmaya öncülük edeceğini düşünüyorum. Bu desteğin üniversitemize ve şehrimiz sanayisine hayırlı olmasını temenni ediyor, hibe için gerekli desteği veren ATAP AŞ yetkililerine ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kabristanda yönleri farklı yerlere bakan mezarları görenler şaşırıyor
Vasiyeti üzerine IKEA'nın kurucusu Kamprad'ın servetinin bir kısmı dağıtılacak Bakan Dönmez: 2021 sonuna kadar dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı

Son Dakika Haberleri
17:28 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika Haber
17:24 Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika Haber
17:23 İdlib'de hava saldırısı 10 ölü, 20?den fazla yaralı - Son Dakika Haber
17:21 Operasyon anı kamerada - Son Dakika Haber
17:19 Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika Haber
17:10 YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak - Son Dakika Haber
17:06 Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a sert sözler: Milletten özür dilemeli - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 17:31:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından BŞEÜ Teknoparkı'na 5 milyon liralık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]