Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Kod"Lu Paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Kod"Lu Paylaşım

21 dakika önce

Deneyap Teknoloji Atölyöleri'nde eğitim alacak öğrencilerin seçme sınavı duyurusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından ilginç bir yöntemle yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından
Deneyap Teknoloji Atölyöleri'nde eğitim alacak öğrencilerin seçme sınavı duyurusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından ilginç bir yöntemle yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Deneyap Teknoloji Atölyöleri'nde eğitim almak isteyen öğrencilerin, seçme sınavlarına başvurabileceği sınıflar, sınavların yapılacağı iller ve son başvuru tarihiyle sınavın yapılacağı tarih bir kod dizisiyle anlatıldı. Resmi bir hesaptan ilk kez yapılan "kod"lu paylaşım, sosyal medyada ilgi uyandırdı.

Teknolojiye meraklı öğrencilerin ilgilisini çekmek amacıyla yapılan paylaşım, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın İnstagram hesabından da yayımlandı.

Paylaşımdaki kodlara göre sınavlara, 4, 5, 8, ve 9. sınıflarla lise hazırlık sınıfı öğrencileri 10 Şubat'a kadar başvurabilecek. Sınavlar 17 Mart'ta Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon illerinde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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