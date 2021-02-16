Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Trabzon'da yapılan projeye 3 milyon 600 bin lira hibe desteği - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Trabzon'da yapılan projeye 3 milyon 600 bin lira hibe desteği

16.02.2021 09:49
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Trabzon'da yapılan projeye 3 milyon 600 bin lira hibe desteği, System.String[]

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 milyon 600 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 milyon 600 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce hazırlanan "Makine Ekipman ve Teknoloji Altyapısı ile Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geçtiğimiz yılın kasım ayında DOKA ve müdürlük arasında sözleşme imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 35 yıldır Trabzon'da hizmet veren müdürlük, 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ile Gıda Kontrol Laboratuvarlarına ait yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde ithalat, ihracat, denetim, resmi istek, özel istek ve proje analizlerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, her yıl teknik ve kalite geçerliliğinin devamlılığı için laboratuvarların denetimi de yapılıyor.

Müdürlük, ülkede halihazırda gıda kontrol laboratuvar hizmeti yürüten 40 kamu ve 102 özel laboratuvardan biri durumunda bulunurken, 2019 yılında 25 teknik personelle, 8 bin 308 numunede 34 bin 898 analiz ile Doğu Karadeniz'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de aktif laboratuvar hizmeti sundu.

2020 yılı içinde Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede önemli oranda artan su ürünleri ihracatı ve yine bölgede yapılan meyve-sebze ihracatına yönelik analiz talepleri de müdürlük tarafından yapılıyor.

DOKA'nın 2020 yılı CMDP kapsamında Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce hazırlanan "Makine Ekipman ve Teknoloji Altyapısı ile Kapasitesinin Geliştirilmesi Proje" başvurusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 milyon 600 bin lira hibe ile desteklendi.

Doğu Karadeniz, Veteriner, Trabzon, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Trabzon'da yapılan projeye 3 milyon 600 bin lira hibe desteği - Son Dakika Ekonomi


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