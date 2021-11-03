Varank: "5G ve ötesi teknolojiler için öncelikle bir yol haritası hazırladık" - Son Dakika

Tarla fiyatı 3 TL'den 40 kuruşa düştü yine de alan yok! Dalında çürüyor

Son dönemin en ölümcül günü! Korona tablosu aşılamaya rağmen bir türlü düşmüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haberleşme teknolojileri kümelenmesinin 140 milyon liralık yerli ve milli 5G donanım yazılım geliştirme projesine TÜBİTAK olarak katkı sağladıklarını söyledi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Yerli aşıya ilişkin yöneltilen sorular üzerine Varank, Türkiye'de sadece inaktif aşı bulunmadığını, yeni bir teknoloji olan VLP temelli bir aşı çalışması olduğunu da belirtti.

Varank, kendisinin de söz konusu aşı çalışmasında faz 1'de gönüllü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani deney hayvanları çalışmasından sonra ben bu aşıda gönüllü oldum. Bilim insanlarımızı desteklemek için, bilime katkı sağlamak için. Bu riskli bir durum ama biz yaptığımız işlerde canımızı ortaya koymasını biliyoruz. Gönüllüye ihtiyacımız var. Siz aşıyı geliştirebilirsiniz ama faz 1, faz 2 ve faz 3'te yeterli gönüllüye sahip olamazsanız, yeterli gönüllüyü bulamazsanız bu aşıların neticeye ulaşma şansı olmaz."

TURKOVAC'a da yıl sonu gelmeden Sağlık Bakanlığının acil kullanım onayını vereceğini dile getiren Varank, gönüllülerin yerli aşının etkinliğine yönelik bilgileri paylaşmasının etik olmayacağını ifade etti.

Varank, kendisinin aşıya ilişkin antikor seviyesini ölçtürdüğünü işaret ederek, talep edenlerle paylaşabileceğini söyledi.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan kadın sayısına ilişkin bir soru üzerine Varank, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışanların yüzde 28'inin kadın olduğunu dile getirdi.

Varank, bu yıl Bakanlık tarafından atanan 24 yöneticinin 8'inin kadın olduğuna işaret ederek, bu rakamın yükselmesini istediklerini anlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkelin'in kalkınma ajansları destek programları için etki analizlerinin yapılmadığı iddiası üzerine Varank, sunumun başında etki analizlerini gösterdiğini ve bütün çalışmalarla ilgili söz konusu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

Varank, kalkınma ajanslarının da mevzuat gereği en geç 3 yıl içerisinde etki analizlerini yapmak zorunda olduklarına dikkati çekerek, "189 destek programına dair değerlendirme çalışması gerçekleştirildi. 17 kalkınma ajansımızın 80 programına ilişkin değerlendirme çalışmaları ise sürüyor." dedi.

Açıkelin'in kalkınma ajanslarının belediyelerle ve kooperatiflerle çalışmadığı iddiası üzerine Varank, bu söylemin gerçeği yansıtmadığını, belediyelerin 2 bin 407 projesine 2021 fiyatlarıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık destek sağlandığının altını çizdi.

Varank, 279 kooperatifin projesine de 2021 fiyatlarıyla 163 milyon liralık destek sağladıklarını kaydetti.

"5G ve ötesi teknolojiler için öncelikle bir yol haritası hazırladık"

Uluslararası doğrudan yatırımlarla ilgili bir soru üzerine Varank, 1975-2001 yılı ödeminde söz konusu yatırımların sadece 14 milyar dolar olduğunu belirtti.

Varank, uluslararası doğrudan yatırımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Göreve geldiğimiz tarihten bu yana uluslararası doğrudan yatırımların kümülatif tutarı 133 milyar doları geçti. Yani 17 kat artmış durumda. 2002 yılına kadar ülkemize yılda ortalama 518 milyon dolar yabancı sermaye gelirken göreve gelmemizle birlikte bunu da 21 kat arttırarak 12 milyar dolara çıkardık."

5G teknolojisine yönelik bir soru üzerine Varank, Türkiye'de bu teknolojiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin yabancı bir 5G teknolojisini tercih ettiği ifadesinin doğru olmadığını kaydeden Varank, şu anda dünyada bu teknolojide ilgili ciddi bir yarış olduğunu ve en önde giden ülkenin Çin olduğunu ifade etti.

Varank, Türkiye'nin de yerli ve milli olarak 5G teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili bir insiyatif aldıklarını kaydederek, "5G ve ötesi teknolojiler için öncelikle bir yol haritası hazırladık ve haberleşme teknolojileri kümelenmesinin 140 milyon liralık yerli ve milli 5G donanım yazılım geliştirme projesine TÜBİTAK olarak katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Biz zaten maaş vermiyoruz, araştırmacılara burs veriyoruz"

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün "Harvard'tan gelen doktora öğrencisine 4 bin 500 lira maaş veriliyor" iddiası üzerine Varank, söz konusu desteğin TÜBİTAK'ın en düşük bütçeli projesi olduğunu ve bunun başlangıç programı olduğunu anlattı.

Varank, akademik ve sanayi destek programlarıyla 26 farklı destek programı uyguladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizim projelerimizde 50 milyon liraya kadar bütçe verdiğimiz projeler de var. Dolayısıyla burada en düşük olanı seçip buradan eleştiri yapmayı biz haklı bulmuyoruz. Harvard'ta doktora yapıp Türkiye'ye dönmüş kişilere 4 bin 500 lira maaş verildiği iddiası da doğru değil. Biz zaten maaş vermiyoruz, araştırmacılara burs veriyoruz. Şu anda yurt dışından dönüp 26 bin liraya kadar burs alan araştırmacılar mevcuttur."

Koç Holding'e negatif anlamda ayrımcılık yapıldığı iddiası üzerine Varank, ayrımcılık yapılmadığının en güzel örneğinin söz konusu firmanın ürettiği yerli şanzıman olduğunu ifade etti.

Bu şanzımanın TÜBİTAK projesiyle geliştirildiğine işaret eden Varank, bu ürünün tanıtımını da Ali Koç ile birlikte yaptıklarını söyledi.

(Sürecek)