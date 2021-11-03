Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in "Yandaş savunma sanayi firmaları, Türkiye'deki savunma sanayi firmalarından birtakım araklamalar yapıyor" ifadelerinde bahsettiği şirketin Baykar olduğunu dile getirerek, "Baykar, Türkiye Cumhuriyeti devletinde, yüksek teknolojili alanlarda şu anda en fazla üretim yapan, katma değer üreten firmalardan biridir." dedi.

Varank, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP Konya Milletvekili Şener'in "yandaş savunma sanayi firmaları Türkiye'deki savunma sanayi firmalarından birtakım araklamalar yapıyor" gibi ifadeler kullandığını belirten Varank, bunun büyük bir iftira olduğunu söyledi.

"Yandaş" diye bahsettiği şirketin Baykar olduğunu ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Baykar'ın bu ülkede yüksek teknoloji üretme manasında neler yaptığını eğer kendisi takip edemiyorsa ben kendisine özel bir seansla anlatabilirim. Türkiye Cumhuriyeti devletinde, yüksek teknolojili alanlarda şu anda en fazla üretim yapan, katma değer üreten firmalardan biridir. Eğer Baykar'ın ürettiği insansız hava aracı sistemleri olmasaydı, şu an Türkiye'de insansız hava aracı sistemlerini bundan 5 katına alabiliyor olurduk. Baykar, gelirlerinin yüzde 85'ini de ihracattan elde ediyor. Bunu nereden biliyorum? Çünkü kendileriyle uzunca yıllara dayanan dostluğumuz var. Sizin ifadenizle damat olmadan önce de kendileriyle çalışmışlığımız var. Bir tane bombayı atabilmek için onlarca izni çıkarmak için neler çektiler, bunların hepsine şahidim. Hepsinde de kendilerine yardımcı oldum. Savunma sanayi başta olmak üzere özel sektörün gayretlerini yabana atmayın. Onlar sayesinde ekonomimiz daha rekabetçi hale geliyor."

"Destek programlarında yeşil konusuna öncelik verdik"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm trenini kaçıracağız" ifadelerini kullandığını belirten Varank, dünyadaki trendlere bakıldığında Türkiye'nin bu alanda en hızlı aksiyon alan, gelişmeleri en yakından takip eden ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

TÜBİTAK ile 2053 sıfır emisyon hedefine odaklandıklarını dile getiren Varank, destek programlarında yeşil konusuna öncelik verdiklerini, 2021 yılının ilk yarısında desteklenen araştırma projelerinden üçte birinden fazlasının bu konulara yönelik olduğunu aktardı.

UFUK 2020 programının yeşil mutabakat çağrısına 1550 proje sunulduğunu anlatan Varank, buradaki her 7 projeden birinde Türk paydaşın yer aldığını kaydetti.

Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda verilen destekler hakkında bilgi veren Varank, "Yeşil Mutabakat alanına baktığınız da Avrupa Birliği'nin bile kafasının karışık olduğunu görüyoruz. Regülasyonları tam anlamıyla oturtmadılar. Neler yapacaklarının farkında değiller, ama bizim sanayimizdeki farkındalık gerçekten fazla. Şu an bütün firmalarımız emisyonları nasıl azaltırız, nasıl geri dönüşümden enerji üretebiliriz, atıklarımızı nasıl değerlendiririz, büyük bir çaba içinde. Biz bunların tamamına Bakanlık olarak rehberlik yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Diyarbakır'daki gençlerin bilim yapılmasını istiyoruz"

Paylan'ın "TEKNOFEST bir savaş festivaliydi" sözlerini anımsatan Varank, dünyadaki en fazla sivil teknoloji alanında yarışmaların yapıldığı TEKNOFEST'te bu sene yarışmalara 111 farklı ülkeden 200 binin üzerinde ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gencin başvuru yaptığını söyledi.

Diyarbakır'daki gençlerin eline kalaşnikofların verilmemesini, teleskopların verilerek bilim yapılmasını istediklerine dikkati çeken Varank, "Onun için bu sene festivalimizi de Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirdik." dedi.

"Dünyanın hiçbir yerinde seçimle rektör seçilmiyor, kendinizi kandırmayın"

Varank, konuşması sırasında Paylan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nin fotoğrafını göstermesi üzerine kendisinin ODTÜ mezunu olduğunu, yurt dışında üniversitelerde eğitimler gördüğünü, çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir yerinde kamu üniversitelerinde getireceksiniz ortaya kutu koyacaksınız, hocalar oy kullanacak, sonra da rektör seçilecek. Böyle bir sistemin olduğu bana bir tane üniversite örneği verin. Ben sizden özür dileyeceğim. Dünyada böyle bir şey yok. Boğaziçi Üniversitesi devlet üniversitesi, bütçesi bu meclisten çıkıyor. Kimin parası gidiyor, benim de verdiğim vergiler o üniversitede kullanılıyor. Öğrenciler, para veriyor mu, harç veriyor mu? Vermiyor çünkü biz kaldırdık. Dolayısıyla devletin üniversitesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisiyle, kanuni yetkisiyle atadığı bir rektöre kimse itiraz edemez. Buradaki kavga, başka bir kavga. Dünyanın hiçbir yerinde seçimle rektör seçilmiyor, kendinizi kandırmayın."

"TUA'nın bütçesi tamamen idari giderleriyle ilgili"

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) bütçesiyle ilgili eleştirilere de değinen Varank, TUA'nın bütçesinin tamamen idari giderleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Varank, TUA'nın gelirlerinden bir kısmının TÜBİTAK Uzay'ın gelirlerinin yüzde 20'si, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün gelir fazlasının yüzde 20'si, ajans tarafından yapılan yetkilendirmelere ilişkin gelirler, danışma hizmeti karşılığı elde ettiği gelirler, buluşlardan doğan haklara ilişkin elde ettiği gelirler, Ajans'a ait taşınır ya da taşınmaz malların gelirleri, ayın ve faaliyet gelirleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının havacılık ve uzay çalışmaları için ayırdığı Ar-Ge bütçesinden gelen gelirlerden oluştuğunu söyledi.

Şu anda TUA'nın kasasında buradan gelen gelirlerle 270 milyon lirasının olduğunu vurgulayan Varank, bu seneki yatırım programında Milli Uzay Programı'na 1,89 milyar liralık bütçe ayırdıklarını söyledi.

TUA'nın temel görevinin Türkiye'de koordinasyon faaliyeti yürütmek olduğunu belirten Varank, "Biz hedeflerimize inanıyoruz. Türkiye'nin insansız bir hava aracını, 2023 sonunda ayla buluşturmaya niyetliyiz, aynı zamanda bir Türk insanını da uzaya göndermeye niyetliyiz. Bununla ilgili çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)