Üye Girişi
Varank: "Bölgesel kalkınmada ayrımcılık yapmıyoruz" - Son Dakika

Varank: "Bölgesel kalkınmada ayrımcılık yapmıyoruz"

03.11.2021 23:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2002'de Türkiye'de faal 93 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunduğunu ve doluluk oranının yüzde 44 olduğunu belirterek, "2021'e geldiğimizde şu anda yatırım yapılan, altyapısı tamamlanmış, sanayiciye teslim edilen OSB 249 ve doluluk oranı da yüzde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2002'de Türkiye'de faal 93 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunduğunu ve doluluk oranının yüzde 44 olduğunu belirterek, "2021'e geldiğimizde şu anda yatırım yapılan, altyapısı tamamlanmış, sanayiciye teslim edilen OSB 249 ve doluluk oranı da yüzde 83 rakamına ulaşmış durumda." dedi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

OSB'lere yönelik sorular üzerine Varank, OSB'leri daha sanayici dostu, verimli, yeşil dönüşüme uygun hale getirmek istediklerini ifade ederek, bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun güncellenmesine yönelik paydaşlarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Varank, OSB'leri kendi çıkarlarına göre kullananların ve ticarethane mantığıyla işletenlerin olduğunu savunarak, "OSB'ler sanayiciye hizmet etsin istiyorsak bunlara asla müsaade etmememiz gerekiyor. Eğer sanayici parsel fiyatlarından şikayet ediyorsa, yatırım yapacak yer varken yatırımına yer bulamıyorsa bunun sorumlusu kar amacı güden, sistemi düzgün işletmeyen OSB'lerdir." diye konuştu.

Sanayicilerin üzerindeki yükü almak için AK Parti hükümetleri döneminde yaptıkları harç istisnası, arsa tahsisi desteği, kurumlar vergisi muafiyeti gibi çalışmalara değinen Varank, OSB'lerin de kar amacı gütmemesi gerektiğini vurguladı.

Varank, OSB'lerin doluluk oranlarıyla ilgili eleştirilere yönelik, "2002'de Türkiye'de 93 OSB faaldi ve buradaki doluluk oranı yüzde 44'tü. 2021'e geldiğimizde şu anda yatırım yapılan, altyapısı tamamlanmış, sanayiciye teslim edilen OSB 249 ve doluluk oranı da yüzde 83 rakamına ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

OSB'de parselleri almış ama yatırım yapmayan firmalara ilişkin soruya cevaben Varank, bunlara yönelik de işlem yaptıklarını kaydetti.

"Bölgesel kalkınmada ayrımcılık yapmıyoruz"

Varank, doğal gaz fiyatlarına gelen zamlarla ilgili, fiyatları hala sübvanse ettiklerini ancak buradaki yükün bir kısmını da sanayicilerin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Bölgesel kalkınmayla ilgili sorulara yönelik, bu konuda ayrımcılık yapmadıklarına dikkati çeken Varank, "6'ncı Bölge teşviklerini oralara yatırımlar gitsin diye en dezavantajlı bölgelere veriyoruz." dedi.

Varank, emek yoğun sektörlere dönük fabrika binaları inşa edilmesiyle ilgili proje yürüttüklerini belirterek, " Şanlıurfa'nın tamamında 105 milyon lira yatırımla 18 tane fabrika binası inşa edeceğiz. Bu fabrikaları yatırımcılara tahsis ediyoruz, onlar da yatırımlarını getiriyor. inşallah burada yaptığımız çalışmalar ciddi geri dönüşler getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Emek yoğun sektörleri de yüksek teknolojili sektörleri de aynı anda desteklediklerinin altını çizen Varank, katma değer üretecek işlerle ilgili daha önce hiç hayata geçmemiş projeleri başlattıklarını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

"Çok başarılı bir şekilde devam ediyor"

Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparak kazanmanın ne demek olduğunu gösteren bir proje olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisi dünyada çok büyük bir dönüşümden geçiyor. Şu anda otomobiller sadece sizi bir yerden bir yere götüren vasıtalar değil. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde biz de tam bu şekilde doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu için en ufak bir start-up'ın bile getirip teknolojisini entegre edebileceği bir proje olarak başlattık. Şu anda çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu projede 110 iş ortağı seçildi, bunların yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik firmalardan oluşuyor. 615 kişi bu projede çalışıyor. TOGG projesiyle 27 çok başarılı mühendis yurt dışından Türkiye'ye döndü. Türkiye'nin Otomobili inşallah 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak."

Varank'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri komisyonda kabul edildi.

(Bitti)

Varank: Bölgesel kalkınmada ayrımcılık yapmıyoruz
Varank: Bölgesel kalkınmada ayrımcılık yapmıyoruz
Varank: Bölgesel kalkınmada ayrımcılık yapmıyoruz
Varank: Bölgesel kalkınmada ayrımcılık yapmıyoruz

Yatırım, Türkiye, TBMM, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varank: 'Bölgesel kalkınmada ayrımcılık yapmıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük 23:58 Beşiktaş, Portekiz'de kabusu yaşıyor! Sergen Yalçın'a gösterilen tepkinin boyutu çok büyük S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı 23:13 S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor 22:44 Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor
Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti 22:17 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı 21:12 Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
00:03 Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor
23:34 Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı
23:13 S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı
22:55 Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı
22:52 Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi
22:50 3 Kasım korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
22:44 Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor
22:37 Popüler sosyal medya platformu Instagram'da mesajlara erişim sorunu yaşanıyor
22:34 Vitor Pereira tartışma tartışma yaratan sözlerini açıkladı: Dünyanın en iyi takımı değiliz
22:31 Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin
Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor         
00:03
Son dakika! İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı: 5 gün etkili olması bekleniyor Son dakika! İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı: 5 gün etkili olması bekleniyor         
23:56
Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi         
22:53
Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin         
22:32
Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü         
21:51
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir         
20:35
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 00:07:35. #1.12#
SON DAKİKA: Varank: "Bölgesel kalkınmada ayrımcılık yapmıyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement