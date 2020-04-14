Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapısında değişiklik - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapısında değişiklik

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapısında değişiklik, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapılanmasında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı üç genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, iki yeni genel müdürlük kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklik ilk kez "Milli Teknoloji Hamlesi" mevzuata girerken, çalışmaları yürütmek üzere Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel Müdürlük; ülkenin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde teknoloji geliştirme, bireylerin, işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Kararname ile Bakanlık bünyesinde yine ilk kez stratejik araştırma ve verimlilikle ilgili de genel müdürlük oluşturuldu. Bu amaçla kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de; bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye'nin kapasitesini artırmak amacıyla ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye'nin sınai, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.

TEŞKİLAT YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapılanmasında da değişikliğe gidildi. Değişiklikle Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü dönüştürülerek yerine Sanayi Genel Müdürlüğü kuruldu. Metroloji ve Standardizasyon ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi adındaki iki genel müdürlük tek bir çatı altında toplanarak, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Bakanlığın Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları yeni kurulan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlandı.

Kararname ile ilk kez Bakanlık bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesini yürütmek ve stratejik araştırma ve verimlilik için kritik öneme sahip iki yeni genel müdürlük ilan edildi.

EŞGÜDÜMÜ TESİS EDECEK, STRATEJİ HAZIRLAYACAK

Kararname ile Bakanlığın görev alanında güncellemeler yapılırken, bazı değişiklikler de ilk kez mevzuata girmiş oldu. Değişikliğe göre Bakanlık; kalkınma planları ile uyumlu olarak sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak, sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izleyecek, sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında eşgüdümü tesis edecek.

Yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün imkanlarla geliştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi ile ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesinin temel hedefleri, odak alanları, yol haritaları gibi esasları belirleyecek. Bu esasların uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alacak.

Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bakanlığın görev alanlarına bir yenisi daha eklendi. Buna göre Bakanlık; bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak. Stratejilerin uygulanması konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında işbirliği ve eşgüdümün tesis edilmesine yönelik tedbirler alacak, dijital ekonomi ve dijital dönüşüm ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla program ve projeler yürütecek.

İLK KEZ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ MEVZUATA GİRDİ

Bakanlığın merkez teşkilatında yapılan değişiklikle 5 yeni genel müdürlük kuruldu. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla ilk kez Milli Teknoloji Hamlesi mevzuata girmiş oldu. Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri de şöyle sıralandı:

"Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak. Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji geliştirme ve bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak. Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydayı artırmak amacıyla, dijital ekonomi uygulamalarının gelişmesi ve bu alanda ekosistemin büyümesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm ve işbirliği içinde gerekli tedbirleri almak, mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlamak; dijital teknolojiler ve eğilimlerine paralel olarak dijital ekonomi altyapıları ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik program ve projeler yürütmek.

Büyük veri ve yapay zeka gibi konularda bireylerin ve işletmelerin yetkinliklerinin artırılmasına ve bu teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirleri almak, destek ve teşvik programları uygulamak, program ve projeler yürütmek. Bilime dayalı, milli ve özgün ileri teknolojili ürün ve sistemlerin üretimini artırmak amacıyla, bu alanda yürütülen faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek; ihtiyaç duyulan altyapıların oluşturulmasına katkı sağlamak, desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek."

Kararname ile Bakanlık bünyesinde ilk kez stratejik araştırma ve verimlilikle ilgili çalışmaları yürütmek üzere de genel müdürlük oluşturuldu. Bu kapsamda kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de; bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye'nin kapasitesini artırmak amacıyla ulusal ve küresel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye'nin sınai ve teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek.

(Neşra Durmaz/İHA)

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:40 Kaynak: İHA

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