Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Ölçü ve Tartı Aletleri Uyarısı

MERSİN (İHA) – Mersin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletleri için başvurusu süresinin 28 Şubat 2019 tarihinde sona ereceğini bildirdi.

MERSİN (İHA) – Mersin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletleri için başvurusu süresinin 28 Şubat 2019 tarihinde sona ereceğini bildirdi. Müdürlük, yasal süre içerisinde başvuru yapmayanlara 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.



Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, alım ve satımda kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgasının, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği ile düzenlendiği bildirildi. Bununla ilgili görevlerin Mersin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğunda yürütüldüğü anımsatılan açıklamaya göre, söz konusu kanun ve yönetmelik, alıcı ve satıcının hukukunun korunması, piyasada güvenin sağlanması açısından önem taşıyor.



Bu çerçevede, damgalandığı yıldan sayılmak üzere 2 yıllık damga süresini doldurmuş yüksek çekerli vasıta baskülleri, akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt LPG ve Edblue sayaçları, 2 bin kilogramdan yukarı tartım yapan tartı aletleri ve sayaçlı tankerlerin muayene ve damgaları için bir dilekçeyle Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi içme su şebekesine bağlı su sayaçları ile elektrik dağıtım şirketi abonelerine ait 10 yıllık damga süresini doldurmuş elektrik sayaçlarının muayeneleri için ise beyanname ile yine Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvuru yapılması zorunlu.



Öte yandan, tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar olan 3'üncü ve 4'üncü sınıf tartı aletleri, ibreli tartı aletleri ve belediyelerce kurulan açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartı aletleri için başvurular, Mersin Büyükşehir, Toroslar, Tarsus, Anamur ve Silifke Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna, diğer ilçelerde ise belediye başkanlıklarına yapılacak.



Otomatik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar birinci, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf otomatik olmayan tartı aletlerini kullananların ise Sanayi ve teknoloji Bakanlığı'nın 'msurapor.sanayi.gov.tr' internet sayfasında yayınlanan yetkilendirilmiş tartı aletleri muayene kuruluşlarından birine ölçü aletinin markası, kapasitesi, seri numarasını belirten bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.



1 Ocak tarihinde başlayan başvuruların 28 Şubat 2019 mesai bitimine kadar başvuruda yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Belirtilen yasal süre içerisinde ilgili yerlere müracaat etmeyenler hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi. - MERSİN

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